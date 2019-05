CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOARQUÁ PETRARCA «Sembra di essere dentro un film». Alle 7.50 del mattino ad Arquà Petrarca piove a dirotto e tira un vento invernale. Ventiquattro alunni dell'istituto Naccari scendono dallo scuolabus uno dietro l'altro, zaino sulle spalle e passo veloce per ripararsi dall'acqua. In testa al gruppo c'è il sindaco Luca Callegaro, che aiuta un paio di bimbi ad uscire dal pulmino e poi entra a scuola per incontrare la preside. «Sembra di essere dentro un film» mormora un bambino al proprio amichetto, ripensando a tutto quello che ha...