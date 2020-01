IL CASO

ALBIGNASEGO «Cari amici, le dimissioni le ho date liberamente in accordo con il mio Vescovo Claudio Cipolla. Questo perché desidero che sia fatta verità. Vi chiedo di rispettarmi e di evitare ulteriori commenti sui social. Grazie». Don Marino Ruggero, 55 anni, parroco di San Lorenzo, ad Albignasego, spiega attraverso un post su facebook, che peraltro lascia spazio a differenti interpretazioni, la rinuncia alla reggenza della sua parrocchia (c'è chi dice sia stato «liberamente costretto»), nella quale era arrivato due anni e mezzo fa al posto di don Carlo Daniele, ora in pensione. In ogni caso don Marino rimane a tutti gli effetti un prete della diocesi di Padova. Formalmente, però, non sarà più il legale rappresentante di San Lorenzo. Detto in altri termini, non abiterà più nella canonica, non celebrerà le messe nella parrocchiale e, in linea generale, non gestirà la pastorale. La sua decisione è calata come un fulmine a ciel sereno. In mancanza di motivazioni ufficiali, la comunità attende con trepidazione le comunicazioni che verranno fornite domani alla messa delle 10 dal vicario generale della diocesi, monsignor Giuliano Zatti, e dal cooperatore festivo, don Lorenzo Celi. Che il clima attorno a don Ruggero fosse piuttosto caldo era in realtà cosa nota. La scorsa estate si era chiacchierato di presunte frequentazioni con delle donne, oltre ad un atteggiamento sopra le righe che avrebbe tenuto sui social e sul bollettino parrocchiale. Nello scorso luglio più volte il direttivo del consiglio pastorale, massimo organo istituzionale della comunità, si era recato in Curia per conferire direttamente con lo stesso monsignor Zatti. Questi avrebbe suggerito al parroco di mantenere un basso profilo, soprattutto su facebook e sul notiziario parrocchiale per non alimentare inutili polemiche fra i fedeli. Da quel momento, proprio per venire incontro alle precise richieste della diocesi, il sacerdote ha trasformato la sua tradizionale rubrica Il Marin che rugge, che veniva pubblicata una volta alla settimana sul foglietto della comunità, in una più pacata Il Marin che miagola.

Non ha più preso posizioni fuori dal coro sul periodico che si trova sui banchi della chiesa, ad esempio appoggiando apertamente la nuova legge sulla legittima difesa, ma si è lasciato andare a riflessioni più intimistiche e spirituali. Tanto che, a detta del direttivo del consiglio pastorale, sembrava che ogni criticità fosse rientrata. Fino a qualche giorno fa, allorché don Marino ha riferito ai vertici del consiglio di aver firmato le dimissioni. Ora alcuni parrocchiani si stanno attrezzando per raccogliere delle firme a sostegno del don, il quale starebbe pagando lo scotto «per le tante novità introdotte. La sagra, che si è tenuta ad inizio agosto, è andata benissimo. I conti sono in ordine. Forse il suo entusiasmo e la sua voglia di fare hanno infastidito qualcuno». Il suo ultimo post, peraltro, ha raccolto oltre 400 like. Decine i commenti a suo favore: «Non è possibile, non ci credo. Aveva portato vita, proprio quello che mancava da anni. Don Marino, ti aspettiamo e ti sosteniamo alla faccia di chi non ti vuole bene». «Non capiscono quanta energia trasmetti alla gente e il dono che possiedi di entrare nel cuore della gente. Tu sarai sempre il numero uno e per quante parrocchie ti faranno cambiare le persone che ti vogliono bene ti seguiranno ovunque». Nei prossimi giorni, una volta letta la nota della Curia, il direttivo del consiglio pastorale redigerà un proprio comunicato, verosimilmente a favore del prete. Lo aveva già fatto sei mesi fa. All'epoca il comitato aveva sottolineato l'importanza di camminare uniti: «Siamo una comunità cristiana. Seminare accuse, diffondere delle ostilità, alzare muri non porta da alcuna parte. Stiamo dalla parte di don Marino, che si sta impegnando fattivamente per la crescita e il miglioramento della nostra parrocchia».

