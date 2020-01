IL CASO

ALBIGNASEGO Anche da assente, don Marino Ruggero è stato assoluto protagonista alla funzione di ieri sera, quando per la prima volta sono stati annunciati i motivi ufficiali che hanno portato alle sue dimissioni. Si è sfiorata la rissa dentro la chiesa di San Lorenzo, davanti all'altare e ai due attoniti celebranti, monsignor Zatti e don Celi. Sono volate parole grosse. Espressione sanguigna e incontenibile di un risentimento che da tempo cova in seno a quella comunità che il parroco cinquantaquattrenne aveva saputo riunire e alimentare diventandone il collante. Lo difendono a spada tratta i suoi fedeli. Sgomenti, infuriati, in lacrime per quelle parole che hanno dato ascolto a chi ha voluto segnalare presunti comportamenti del sacerdote ben lontani da quelli che si addicono a un rappresentante della Chiesa.

«Nel corso dell'ultimo anno sono giunte al vescovo varie segnalazioni a carico di don Marino, relative a comportamenti personali non conformi allo stato clericale - ha letto il vicario generale della diocesi monsignor Giuliano Zatti - Tali comportamenti hanno consigliato l'apertura di un'indagine previa. Raccolti ulteriori elementi, il vescovo ha ritenuto di non poter soprassedere e ha avviato un provvedimento di rimozione da parroco di San Lorenzo. A fronte di tale decisione don Marino il 2 gennaio ha rassegnato le dimissioni» si legge nella nota ufficiale del consiglio episcopale.

Le segnalazioni dei fedeli hanno dunque segnato la sorte di don Marino, a cui da domani succederà come amministratore parrocchiale monsignor Giovanni Brusegan. Il sospetto ha portato il vescovo a voler approfondire e a ritenere necessario sollevare il parroco dal suo incarico ad Albignasego.

«Mi addolora essere giunto a questo provvedimento che coinvolge l'intera comunità ma è fondamentale e urgente l'accertamento della verità - ha fatto sapere Cipolla ai fedeli - Con la nomina di don Brusegan e il supporto di don Pietro Cervaro e don Lorenzo Celi spero che la comunità possa riconquistare serenità e mantenere gli appuntamenti già concordati».

Il numero uno della Curia padovana ha riconosciuto i meriti di don Marino, la dedizione e l'impegno che lo stesso vescovo durane una recente visita pastorale ha potuto apprezzare. Ai fedeli ha chiesto di mantenere la massima discrezione, specificando come la notizia sia stata resa nota prima di quanto la diocesi avrebbe voluto, per contingenze «Non rispettose di quanto concordato con don Marino».

Al termine del discorso qualche flebile applauso si è levato dalle oltre duecento persone che gremivano la chiesa come mai si era visto il sabato sera. Nulla a confronto dello scroscio che ha seguito le parole di due parrocchiane: «Ci hai guidati verso tanti traguardi, ora saremo noi a restarti vicino. Proseguiremo il prezioso lavoro che hai cominciato» hanno affermato rivolgendosi direttamente al parroco assente con la voce rotta. Lo sconquasso che è seguito di lì a poco ha squarciato la quiete dell'altare, dove erano rimaste poche persone mentre la maggior parte si riuniva all'esterno. «Vergognatevi! Avete il coraggio di venire qui a mostrare la faccia dopo essere riusciti ad annientare un uomo buono, che per noi ha fatto solo del bene! Sarete contenti ora» grida un uomo. Si rivolge a coloro che ritiene gli autori delle segnalazioni contro don Marino. In molti lo supportano. I toni si abbassano presto, ma la situazione è tutt'altro che calma. «Siamo in chiesa? Sì, ebbene? Se davanti all'altare non si vergogna chi mette in giro cattiverie insensate, non sarà certo la voce grossa a offendere il Signore. Gliel'hanno data vinta senza alcuna prova. Ma noi lo riporteremo qui» si scatenano all'esterno, mentre sul tavolino sono già centinaia le firme raccolte per farlo restare. Silenziosa, è la scritta vergata sul libro delle presenze a restare come emblema del pensiero comune: Una parrocchia piena di falsità.

