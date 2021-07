Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASORUBANO Una doppia V rossa cerchiata. Il simbolo compare quattro volte e ha un significato ben preciso: è la firma di un gruppo di No Vax che da mesi diffonde teorie complottistiche e contrarie al vaccino. Questa volta, però, non siamo su Facebook. Siamo in via Europa a Rubano e ad essere imbrattato è il grande cartellone esposto in strada che indica come arrivare al centro vaccinale gestito dal Cuamm - Medici per l'Africa. Se ne è...