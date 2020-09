LA VISITA

MERLARA Il segretario di Stato Vaticano oggi è in visita alla comunità di Merlara. Il cardinale Pietro Parolin, abituato a incontrare i capi di Stato di tutto il mondo, raggiungerà il piccolo paese della Bassa padovana che nei mesi critici dell'emergenza covid ha perso 34 dei 73 nonni ospiti della casa di riposo. È a loro e a tutte le altre vittime della pandemia che sarà dedicata la messa delle 18.30 presieduta dal primo ministro del Vaticano nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria.

«La sua presenza testimonia la vicinanza della Chiesa universale alla nostra comunità» afferma emozionato il parroco don Lorenzo Trevisan. È stata sua l'iniziativa di invitare Parolin, 65enne originario di Vicenza, che dal 2013 su nomina del pontefice Bergoglio è responsabile delle attività politiche e diplomatiche della Santa Sede. «Il cardinale porterà l'incoraggiamento di papa Francesco per risollevare gli animi dei parrocchiani in modo da riprendere il cammino con più fiducia e con più speranza dopo il lutto che ci ha colpiti». Ma non sarà una celebrazione in pompa magna: «Il momento istituzionale c'è già stato spiega don Trevisan, riferendosi alla messa in ricordo delle 34 vittime celebrata a inizio giugno dal vescovo di Padova Claudio Cipolla alla presenza delle autorità civili e militari . Al cardinale abbiamo chiesto semplicemente che venisse a pregare con noi e per noi, testimoniando che la chiesa, in qualità di madre, è vicina ai suoi figli, li consola e dona loro speranza attraverso la Paola di Dio e la celebrazione dell'Eucaristia».

La messa, a cui parteciperanno anche la sindaca Claudia Corradin e la presidente del pensionato Scarmignan Roberta Meneghetti, verrà trasmessa in diretta Facebook, in collegamento con i nonni della casa di riposo. Mentre il sagrato ospiterà un maxischermo per aumentare la partecipazione dei fedeli in presenza, visto il numero limitato di posti all'interno della chiesa a causa delle norme anticontagio. La visita del numero due della Santa Sede è un fatto che resterà impresso negli annali di Merlara. Non solo in senso metaforico: a suggello della visita infatti, verrà inaugurata una lapide ricordo che affiancherà quella con incisi i nomi dei benefattori. E se tre mesi fa era stato il parroco a incontrare il papa in udienza consegnandogli le lettere dei nonni superstiti, adesso è la Santa Sede a raggiungere Merlara per portare una parola di conforto.

Quei 34 nonni, morti nel silenzio delle loro stanze circondati da operatori in tuta e mascherina, sono ancora vivi nella memoria della comunità. Le occasioni per ricordarli sono state tante: dalla celebrazione davanti al cimitero in pieno lockdown alla messa del vescovo Cipolla, dal passaggio in elicottero delle reliquie del Santo alla processione di Maria Bambina che gli ospiti hanno seguito dalla veranda. Dal concerto del coro Moviechorus dedicato proprio ai nonni scomparsi fino alla staffetta podistica Codogno-Vo' che domattina alle 7.15 farà tappa davanti al pensionato per il passaggio di testimone e una breve commemorazione.

Maria Elena Pattaro

