L'OPERAZIONE

PADOVA Grazie al cane Lucky, i Vigili sequestrano più di mezzo chilo di hashish. Giovedì pomeriggio, infatti, l'ormai celebre cane poliziotto ha fatto di nuovo centro. Nel giardino pubblico di via Nogarola all' Arcella, a pochi metri da via Altichieri Da Zevio, gli uomini della squadra Sicurezza urbana hanno recuperato e sequestrato un panetto di hashish del peso di 545grammi che faceva parte di una partita identificata (dai trafficanti) come Bogti. Sono stati messi sotto sequestro anche alcuni involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 15 grammi.

La droga era ben nascosta in un cespuglio, ma Lucky ha individuato senza incertezze la sostanza stupefacente, che avrebbe fruttato agli spacciatori almeno 1500 euro. Il parco di via Nogarola era stato al centro delle segnalazioni di alcuni cittadini, che vi avevano osservato movimenti strani. L'area continuerà a essere monitorata sia dalle unità cinofile, sia dagli agente che operano in abiti borghesi. «L' assessore alla Sicurezza Diego Bonavina: «Ringrazio i cittadini che hanno la sensibilità e l'attenzione di segnalare con precisione alle Forze di Polizia particolari situazioni che generano degrado e percezione di insicurezza». «Durante il periodo autunnale verrà completato l'addestramento delle altri due cani anti droga che tanno frequentando lo specifico corso di formazione ad Ancona. Inoltre, proprio in questi giorni il Comando di Polizia locale sta avviando le procedure per istituire la quarta unità cinofila, anche questa da specializzare nella ricerca di stupefacenti».

A.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA