CITTADELLA È stato il primo centro tamponi drive in, ossia con accesso direttamente in auto, istituito nel territorio della provincia di Padova quello allestito nel lato sud del centro acquisti e direzionale Le Torri in Borgo Bassano a Cittadella. I test stop and go erano cominciati a fine marzo. A breve il servizio svolto nella tenda pneumatica della Protezione civile dove sono presenti gli infermieri verrà spostato. In un'ampia e spaziosa area ad est della città murata al confine con Tombolo, in corso Noblesville. È stato effettuato un sopralluogo direttamente dal sindaco Luca Pierobon e dall'assessore alla Protezione civile Diego Galli. La struttura sarà pronta entro martedì 10 novembre e i tamponi continueranno ad essere svolti a Cittadella anche in modalità drive in.

«Un ringraziamento al centro Le Torri per la disponibilità fin d'ora dimostrata nel garantire un servizio alla comunità - le parole del sindaco Luca Pierobon - Un ringraziamento altresì all'Ulss 6 per il proficuo rapporto di collaborazione che da sempre ha instaurato con la nostra Amministrazione a tutela della salute dei cittadini». Senza dubbio la nuova area individuata è più adatta alla funzione sanitaria adesso che il numero degli esami è notevolmente aumentato. Si erano verificati problemi alla viabilità per effetto delle lunghe code create dalle auto di coloro che dovevano effettuare i controlli. Nelle ore principali della giornata erano giunte anche ad occupare le vie pubbliche in una zona, quella dell'incrocio di Borgo Bassano dove si intersecano la 47 Valsugana con la 53 Postumia, la Vicenza-Treviso. Da considerare poi che nel centro Le Torri ci sono negozi, attività per la ristorazione, palestra ed uffici, tra questi anche il Distretto amministrativo dell'Ulss 6. Problemi quindi non solo per i lavoratori, ma soprattutto per gli utenti ed i clienti, impossibilitati a raggiungere le varie sedi poste nei due edifici che costituiscono il complesso. Proprio per evitare questi disagi ed una potenziale commistione con gli utenti del controllo dei tamponi, la scelta di cambiare zona pur rimanendo nella città murata. Corso Noblesville è una laterale della Strada provinciale 52, la Cittadella-Tombolo. Giunti alla rotonda, si gira a destra, nella parte sud del tracciato. La parte nord è ancora chiusa al traffico e va ad immettersi in via Nova. Ci sono le sedi di alcune aziende, ma lo spazio è diverso e certamente più consono ad accogliere grandi flussi di mezzi.

«Abbiamo messo a disposizione dell'Ulss spazi del Comune ed il nostro personale provvederà a tutti gli allacciamenti dei servizi - spiega l'assessore Galli - L'Azienda sanitaria installerà quattro container riscaldati ed i servizi igienici. Con tutta probabilità rimarrà anche il servizio a Le Torri, ma differenziato solo ed esclusivamente dedicato a bambini e studenti».

Michelangelo Cecchetto

