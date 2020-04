IL CALVARIO

VO' «La notte mi fa ancora paura perché era quello il momento in cui mi venivano le crisi respiratorie. Non riuscire a respirare è terribile, ti uccide. Ancora adesso mi sveglio e mi chiedo dove sono. La stanza d'ospedale no, non la sogno ma se ci ripenso mi sembra tutto così surreale». Invece è successo davvero. Massimo Zanchetta, 56 anni, adesso è nella sua casa di Vo'. Sorride felice sotto la mascherina, contento di non essere più attaccato a un respiratore. Se la guarigione avesse un volto sarebbe di certo il suo, nel paesino collinare focolaio del Coronavirus. Da due settimane non si registrano più nuovi contagi e i positivi in fase di guarigione sono 8, da un totale di 87 contagiati. Massimo è l'ultimo ad essere stato ricoverato per colpa del maledetto virus e il 6 aprile è tornato a casa. Il 56enne è risultato negativo agli ultimi tamponi fatti ma per ufficializzare la sua guarigione servono ulteriori accertamenti. Il peggio, però è passato e Massimo si gode la sua vittoria. «Sono felice di esserne venuto fuori. Spero non ci siano altri malati né in paese né altrove afferma e mi considero fortunato ad essere tornato a casa dall'ospedale. Non è una cosa scontata perché questo virus è davvero cattivo, è una bestia». Un nemico invisibile da cui Massimo e la sua famiglia, composta dalla moglie Cristina e dalle figlie ventenni Alice e Sofia, erano stati risparmiati grazie alle precauzioni messe in atto durante le due settimane di totale isolamento del paese. Tamponi negativi, per tutti e quattro, per ben due volte. «Ero più che sicuro di essere a posto» confessa. Poi però c'è stata la riapertura del paese e nel frattempo le restrizioni erano state estese a tutta la provincia senza però che le attività produttive fossero altrettanto veloci nel far fronte all'emergenza.

LA MALATTIA

Il 9 marzo, Massimo, che lavora in una multinazionale metalmeccanica, torna al lavoro e quasi sicuramente contrae il virus proprio lì, visto che l'adozione dei dpi non è immediata. La festa del papà gli regala anche i primi sintomi: tosse e quattro linee di febbre. Lui si auto-isola dal resto della famiglia, non si sa mai. Cinque giorni dopo la situazione precipita: Massimo fatica a respirare e viene ricoverato al Covid hospital di Schiavonia. Sono quasi le 11 di sera. Dopo tamponi, tac e prelievi del sangue arriva la diagnosi: polmonite da Coronavirus. Scatta il ricovero nel reparto di terapia sub-intensiva. «Mi sono rimasti impressi i lunghi corridoi con l'odore di disinfettante, le luci accecanti, le porte che si aprivano e si chiudevano, gli infermieri bardati con tute e mascherine racconta era surreale, sembrava un'altra dimensione». Quindici giorni di ricovero in cui appena prova ad alzarsi in piedi gli manca il fiato. «Mi hanno messo sotto ossigeno. Ho perso 8 chili e verso la fine la testa cominciava a cedere racconta ho avuto paura di non farcela. Ci dicevano di concentrarci sui pensieri positivi, sui ricordi belli. Mi aggrappavo a queste cose per sopravvivere. Telefonavo a casa ma parlavo a fatica. Avevo un mal di testa pazzesco, dolori dappertutto, persino restando steso a letto». Due settimane di calvario, poi la febbre scende di colpo e arriva il tanto atteso momento delle dimissioni. A casa niente baci, nessun abbraccio ma i piccoli gesti d'affetto che scaldano il cuore ci sono eccome: «Le mie ragazze mi hanno preparato un cartello con scritto Bentornato papà. Mi sono sentito coccolato, anche se a distanza: io dovevo stare in isolamento e le mascherine erano d'obbligo dice Massimo la prima cosa che ho fatto? Una doccia lunga, liberatoria come se così avessi potuto lavare via il virus e liberarmi di lui una volta per tutte».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA