MONSELICE È stato un fine settimana nefasto quello appena trascorso per il Centro Servizi Anziani. All'ospedale Madre Teresa di Calcutta, infatti, sono deceduti ben tre ospiti della struttura, nell'arco di poco più di 48 ore. Armida Callegaro, 89enne di Monselice, e Giovanni Alessandro Busato, 84enne di Noventa Vicentina, sono spirati nella giornata di domenica. Armida Callegaro ha lasciato il marito Severino Dalla Mutta, i figli Antonio e Annamaria, una sorella, i nipoti Davide, Alessandro e Lucrezia, tanti pronipoti. Nella notte tra domenica e lunedì si è invece spenta Fanny Saggiorato, 91enne di Battaglia. Dal 1. giugno del 2018 l'anziana era ospite della struttura monselicense. Qui ha contratto il Coronavirus. Non soffriva di particolari patologie, se non quelle normali legate all'età. Residente a Battaglia, dov'era conosciuta come Rinella, era rimasta vedova oltre 55 anni fa. Suo marito, Vittorio Ongarello, è morto poco dopo il matrimonio. La coppia non ha avuto figli. A seguito del lutto la donna ha abitato per lungo tempo nell'abitazione della cognata. «La ricordiamo come una signora brava e buona commentano i famigliari era una casalinga, discreta e affabile». Nell'agosto del 2017 si è rotta il femore a causa di una caduta. Prima ha trascorso un periodo di riabilitazione a Montagnana, poi appunto, il trasferimento nella struttura per anziani di Monselice. «Lo scorso 14 aprile è stata ricoverata nel presidio ospedaliero di Schiavonia aggiungono dopodiché la situazione si è aggravata. E pensare che all'inizio non ha avuto nemmeno una linea di febbre».

Il numero delle vittime al Csa è così salito a 23. Al Centro Servizi Anziani di Monselice si continuano ad effettuare i test sierologici, detti anche test veloci, sugli ospiti della struttura. Ma i risultati ottenuti sono discordanti rispetto agli esiti dei tamponi e si è così venuta a creare una situazione di incertezza. «Purtroppo i test sierologici non mi sono d'aiuto nella pratica clinica commenta il commissario straordinario Francesco Lunghi non mi permettono di individuare con sicurezza i pazienti negativi. Per questo continuiamo a tenere ben separate le varie aree all'interno della struttura, muovendoci con la massima cautela. Possono esserci falsi positivi e falsi negativi. Viene da chiedersi quale sia l'attendibilità di questo tipo di esami. E in tutto questo aspettiamo il secondo tampone, che potrà darci una risposta più precisa».

A complicare le cose, però, sono giunti al Centro anche dei dati strani relativi ai tamponi effettuati su alcuni operatori che avevano contratto il virus. «Il primo tampone effettuato su alcuni di loro ha dato esito positivo spiega il dottor Lunghi dopo una ventina di giorni l'esame è stato ripetuto e ha dato esito negativo. Ma quello di controllo effettuato a distanza di un giorno è risultato di nuovo positivo. Ci sono varie ragioni per cui possa essersi determinata questa situazione, ma intanto questi operatori, che sono asintomatici da molti giorni, non sono ovviamente potuti rientrare dalla malattia». L'incognita rappresentata dagli ammalati asintomatici, del resto, rappresenta uno dei rischi più grandi quando si parla di diffusione del Coronavirus.

«Se avessimo effettuato i tamponi solo sui pazienti con evidenti sintomi, come è stato fatto in altre strutture, magari diremmo di avere solo una ventina di ospiti positivi afferma ancora Lunghi invece abbiamo voluto farli a tutti i nostri ospiti. Ed è stata probabilmente la nostra fortuna, perché ci ha permesso di agire correttamente. Basti pensare che attualmente nel nostro Centro ci sono circa sessanta ospiti positivi, ma completamente asintomatici. Sono stufo, quindi, di sentir parlare di numeri e di confronti tra strutture, quando i protocolli applicati non sono evidentemente gli stessi per tutte».

