Il calcio e il nuoto, poi la passione per le due ruote

Appassionato di moto, ma non in modo esasperato. Lo dicono in tanti, parlando di Davide Bordignon. A Cittadella molti lo conoscevano e una calda domenica di sole si è trasformata in un giorno di enorme dolore. Una famiglia come tante, quella di Davide: il padre autotrasportatore, la mamma infermiera nell'ospedale cittadino, e poi la sorella Giulia di ventotto anni. Laureato in economia aziendale, lavorava nel settore commerciale in un'azienda di Padova. Davide era anche appassionato di calcio: ha frequentato le giovanili della società...