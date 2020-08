LA PAURA

PADOVA Un botto simile allo scoppio di una bomba e una luce che, per qualche istante, ha illuminato a giorno le case. Panico tra gli abitanti del palazzo, svegliati di soprassalto dal boato che sono fuggiti in strada. Il fragore che ha sconvolto la notte di mezza Padova è stato causato da un fulmine che ha centrato l'antenna televisiva del condominio al civico 16 di via Apollodoro, una piccola laterale di via Buonarroti all'Arcella.

Il boato è stato avvertito in tutta la città ed è stato anche la causa della caduta di un'anziana abitante del condominio, la nonnina di 102 anni, salvata dai Vigili del Fuoco: per lei tanta paura, qualche botta, ma niente di grave.

IL FATTO

Il maltempo imperversava ed intorno alle 2.40 un fulmine ha colpito l'antenna sul tetto del palazzo provocando anche un principio di incendio che ha trovato facile esca nel telaio in legno del lucernario. Spaventatissimi gli inquilini, svegliati nel cuore della notte, che si sono precipitati nel giardino del condominio. Subito sono partite le richieste di aiuto ai vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati sul posto. L'incendio è stato subito domato e il palazzo è stato messo in sicurezza. La potenza del fulmine ha fatto saltare la centralina elettrica che fornisce le parti condominiali e i salvavita delle abitazioni nonché le utenze e i collegamenti internet.

I residenti sono dovuti rimanere fuori delle loro abitazioni per oltre un paio d'ore. Lo stabile è composto da 5 appartamenti, 4 occupati da famiglie mentre all'ultimo piano ha sede uno studio legale ed è proprio sul pianerottolo dello studio che si affacciava l'abbaino andato distrutto dal fuoco che ha annerito anche il muro circostante.

LE TESTIMONIANZE

«Ho sentito un botto fortissimo. Io vivo al primo piano, sono scappata in giardino e ho visto sopra il tetto l'antenna che bruciava - ha raccontato una residente - Abbiamo subito chiamato i pompieri. E' stato terribile, ho avuto una grande paura. Il botto è stato talmente forte che sono saltati tutti i coperchietti dell'impianto elettrico delle scale lasciando scoperti i fili».

Sullo stesso pianerottolo vive una coppia: «Erano da poco passate le 2.30, siamo stati svegliati da un boato fortissimo, ci siamo alzati, l'elettricità era saltata non si vedeva nulla - ha spiegato - Roberto Noventa - Abbiamo aperto la porta per correre fuori, ci siamo spaventati da morire: la tromba delle scale era illuminata dal fuoco del lucernario che bruciava. Abbiamo chiamato i pompieri, che sono arrivati poco dopo e hanno spento il rogo, ma siamo rimasti in strada quasi fino alle 5. All'ultimo piano c'è lo studio di un avvocato, i pompieri l'hanno avvisato ed è arrivato subito perché si doveva controllare anche quell'appartamento. La centralina dell'elettricità delle parti condominiali è saltata insieme a tutto il resto, rete internet compresa».

E ieri mattina come hanno affermato i residenti ancora la luce condominiale, i collegamenti internet e altre utenze non erano ancora state ripristinate. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche nel soccorso ad un'anziana residente nella casa di fianco al condominio. «In quella casa vive una signora di 102 anni che la notte è sola - ha spiegato un altro inquilino - la signora si è svegliata, la luce era sparita anche da lei, si è alzata molto spaventata a causa del fortissimo rumore ed è caduta a terra. Fortunatamente l'abbiamo sentita chiedere aiuto ed i pompieri sono intervenuti subito». Un fragore così forte quello provocato dal fulmine e relativo tuono che ha svegliato di soprassalto non solo i residenti di via Apollodoro ma anche tanti abitanti delle vie limitrofe. «Abito in una casa alla fine della via, non capivo costa stesse succedendo - ha affermato un altro residente - ero a letto con mi moglie, siamo stati svegliati da un rumore talmente forte che pensavano che il fulmine avesse colpito la casa accanto, poi il lampo ha illuminato la camera come se fosse giorno».

Luisa Morbiato

