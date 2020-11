IL BLOCCO

ESTE Alberto Boaretto ha un negozio di famiglia a Este. Fotografia. «Io certo non mi piango addosso, dobbiamo andare a cercarci i clienti. Se qualcuno entra lo accolgo con il sorriso». Ma la situazione non è buona. «I matrimoni sono praticamente bloccati. Dopo la prima ondata le coppie e i parenti si erano abituati a farli con la mascherina. In chiesa sposi e testimoni ne erano dispensati, e poi si faceva tutto in esterno. Qualche giovane ce l'ha fatta a sposarsi in estate, dove non c'era nemmeno più l'obbligo della mascherina. Altri che non avevano potuto concludere i preparativi, perché non avevano le bomboniere ad esempio, o i vestiti, stanno aspettando ancora e non sono nemmeno sicuri di sposarsi a marzo. In generale il settore ha perso moltissimo. Chi si sposa diciamo in economia lo fa lo stesso, ma chi si affida a un wedding planner e spende anche 50-70mila euro rinuncia, perchè non vuole assolutamente la mascherina».

E voi? «Abbiamo perso il 50 per cento del fatturato, ma per fortuna abbiano il negozio e facciamo foto di altro tipo, come quelle in studio o in esterna. Oppure lavoriamo con le foto tessera. Certo non stiamo con le mani in mano e non contiamo sui ristori». «È solo un breve sorriso quello che arriva dopo aver ricevuto i 20 per cento sulla differenza di fatturato che c'è stata dalla primavera del 2020 rispetto al 2019. Ma io continuo ad essere ottimista. Se prendo i matrimoni ad esempio, la gente si era ormai abituata alla mascherina e non ci faceva già più caso. Se non ci fossero state ulteriori restrizioni sono sicuro che a dicembre ne avremo fatti altri. Ma il problema è che ovviamente sarebbe impossibile festeggiare e questo porta al fermo. Ma guardiamo già alla progettazione della prossima primavera-estate. Si tratta di rassicurare le spose».

M.G.

