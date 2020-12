L'INFORMAZIONE

PADOVA C'è stato poco tempo per avvisare i padovani che oggi dalle 10 alle 19 sarà impossibile avvicinarsi al centro storico con l'auto. Lo impediranno 14 posti di blocco ai principali ingressi della città, transennati e presidiati da 100 agenti delle forze dell'ordine. La decisione del sindaco Giordani è arrivata dopo aver visto i dati dei contagi e soprattutto il mare di folla che sabato e domenica scorsi ha attraversato il centro, si parla di 100 mila persone fra mattina e pomeriggio.

IL PERIMETRO

Dunque il perimetro delle Mura del 500 con una propaggine in via Tommaseo e via Gozzi, non potrà essere attraversato dalle auto o dai motorini, non solo di chi proviene dai comuni esterni ma anche dai residenti nei quartieri. In più i parcheggi scambiatori del tram ai capolinea nord e sud saranno chiusi, così come il park Prandina e piazza Insurrezione. Si vuole limitare al massimo la possibilità di assembramenti.

I CARTELLI

Il Comune ha già preparato decine di cartelli informativi che saranno posizionati lungo le tangenziali da via Piovese a via navigazione interna, da via Reni a via Chiesanuova fino a via Romana aponense. Allo stesso modo ce ne saranno lungo la circonvallazione interna, da via Sorio a via Aspetti, da via Venezia alla Stanga a via Facciolati dal cimitero a via Adriatica.

IL TRAM

Attenzione perché non saranno potenziate le corse del tram che osserveranno la cadenza festiva senza rinforzo. Proprio perchè non si vuole ricreare l'effetto calca che si sta cercando faticosamente di evitare. Sono previsti dei controlli ai capolinea per mantenere code ordinate e anche nei mezzi.

GIORDANI

«Il Covid ci ha portato tempi molto duri, sacrifici, privazioni» ha detto ieri il sindaco in un videomessaggio. «Ma ci ha insegnato che non ci si salva da soli ma insieme. E che quindi il fatto che ciascuno rispetti le misure è decisivo. L'impennarsi dei contagi e il rischio che ciascuno di noi corre personalmente è direttamente proporzionale al numero dei contatti che intratteniamo. Questi vanno limitati al massimo. Oggi la situazione si è fatta grave e sono molto preoccupato. Dagli ospedali mi arrivano situazioni di grande allarme. Reparti e terapie intensive sono al completo. I medici vivono una situazione che presto potrebbe divenire non sostenibile dal punto di vista sanitario con conseguenze disastrose. Non possiamo arrivare al momento in cui non potremo curare tutti. Dobbiamo fare il massimo per invertire questa tendenza. Metteremo tutto il nostro impegno anche sanzionando i casi che non rispettano le norme. Così le misure di limitazione della circolazione sono assolutamente necessarie. E tutte le misure nazionali per limitare i contagi avranno il mio pieno sostegno. Per il vaccino io mi metto in fila e lo farò, al mio turno. Però il virus non sa distinguere fra le vie del centro e le vostre case. E siamo pieni di brutte storie di persone contagiate in casa. State attenti, distanza e mascherine».

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA