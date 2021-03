IL BILANCIO

Sei decessi legati al Covid-19 e 312 nuovi casi nel giro di 24 ore. I dati dell'ultimo bollettino della Regione Veneto sull'andamento della pandemia descrivono ancora una volta un aumento di contagi nella provincia di Padova. I positivi al tampone superano la soglia dei 7mila, si tratta più precisamente di 7.022 residenti sul territorio attualmente infetti. Dall'inizio dell'emergenza a oggi hanno contratto il coronavirus quasi 64mila padovani e sono decedute 1.453 persone.

Sgomento a Monselice per la scomparsa, a soli 60 anni, di Claudio Morato, spentosi lo scorso giovedì: il covid è stato fatale per il suo fisico già provato da patologie pregresse. Claudio abitava in via Piave con la moglie, la coppia aveva due figlie. A causa dei suoi problemi di salute, Claudio non lavorava da qualche anno, ma frequentava la comunità monselicense, dalla quale era benvoluto e stimato. Un bravo profondamente legato ai suoi affetti e ai suoi valori: questo il ritratto dipinto da chi ha avuto modo di conoscerlo e di volergli bene. Il suo funerale sarà celebrato oggi nel Duomo di Monselice.

Ancora un lutto a Correzzola: si è spento giovedì all'ospedale di Schiavonia Roberto Manfrin, 61 anni: abitava in via Cona, la strada che porta al comune del Veneziano, paese che Manfrin frequentava abitualmente, anche perchè la sua abitazione ricadeva sotto la giurisdizione della parrocchia di Cona, dove lunedì saranno celebrate le esequie. Manfrin svolgeva l'attività di vivaista e vendita ambulante di piantine da giardino e orto, era conosciuto e descritto come persona cordiale. Un mese fa aveva avuto un problema e al momento del ricovero gli era stato effettuato il tampone dal quale era risultata la positivit. Sposato, aveva un figlio.

Ai tempi del Covid nasce anche il funerale a distanza. La comunità di Piazzola sul Brenta dei testimoni di Geova ha organizzato una celebrazione in streaming, alla quale si sono collegate oltre seicento persone. L'evento è avvenuto lunedì scorso, per dare l'ultimo saluto a Massimo Lalacqua, 48 anni, appartenente alla stessa comunità religiosa. Era stato testimone di Geova per più di 31 anni e oltre seicento amici e parenti hanno voluto dare il proprio personale sostegno alla famiglia partecipando al funerale nel rispetto delle regole antiCovid.

(Nicola Benvenuti, Camilla Bovo e Elisa Fais)

