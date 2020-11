IL BILANCIO

Quattro decessi legati al coronavirus e 649 nuovi contagi nel giro di 24 ore. Sono i numeri della pandemia in provincia di Padova, presentati nell'ultimo report di Azienda Zero. La conta delle vittime da febbraio a oggi arriva a 393. Ieri all'ospedale di Cittadella sono morti un 56enne di Brugine e un 76enne di Piazzola sul Brenta. Due le vittime della casa di riposo Villa Breda di Campo San Martino, due donne di 92 e 90 anni. I positivi al tampone raggiungono quota 10.932, mentre nel padovano si trovano in isolamento domiciliare 1.951 persone. Il numero dei ricoverati nella rete ospedaliera padovana rimane stabile a 378, come nella rilevazione precedente. Di questi, 50 sono in condizioni critiche in rianimazione. La pressione maggiore si sente in Azienda ospedaliera, che ha in carico 140 degenze a Malattie infettive e 17 a terapia intensiva.

LA MANIFESTAZIONE

Proprio in via Giustiniani ieri si è svolta la protesta dei lavoratori della sanità, per rivendicare il potenziamento del servizio sanitario regionale, un piano di assunzioni straordinarie, il rinnovo dei contratti e maggiore sicurezza per il comparto. Alla giornata di mobilitazione, condivisa a livello regionale, hanno partecipato i rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. «Nelle strutture ospedaliere padovane i dispositivi di protezione individuale iniziano a scarseggiare dichiara Enrico Cilligot, Cgil -. É necessario investire in sicurezza perché gli operatori sanitari si stanno ammalando. Le Rsa sono in sofferenza a causa della carenza di infermieri, si deve intervenire al più presto altrimenti i primi a pagare le conseguenze saranno gli utenti. Rispetto alla prima ondata, è cresciuto il bisogno di infermieri anche negli ospedali». Immediata la risposta del presidente del Veneto, Luca Zaia. «Gli infermieri denunciano la mancanza di dispositivi di protezione? A me non risulta. Dicano in quali reparti mancano ha detto Zaia - La distribuzione dei dispositivi viene fatta in base alle richieste di ogni primario, da mesi, non da oggi. E non stanno neppure finendo. Abbiamo 29 milioni di pezzi nel magazzino di Azienda Zero».

Ma i temi sotto la lente d'ingrandimento dei sindacati sono tanti. «La sanità padovana per far fronte all'emergenza Covid avrebbe bisogno di 500 nuovi infermieri e 300 operatori socio-sanitari afferma Fabio Turato, Cisl -. Qui a Padova abbiamo i fondi contrattuali più bassi d'Italia, ciò pregiudica la possibilità di riconoscere indennità specifiche a coloro che lavorano in prima linea. Non possiamo andare avanti solo con interventi a spot». Al sit-in hanno partecipato anche Alessandra Stivali della Cgil, Michele Roveron della Cisl e Stefano Tognazzo della Uil. «Il personale è stremato e deluso ammette Luigi Spada, Uil , i negazionisti venissero a vedere cosa vuol dire essere un infermiere o un paziente in un reparto Covid. Coloro che criticano e non rispettano le regole sono degli scellerati».

LA LETTERA

Una delle soluzioni del Governo per frenare il contagio è quella di aprire i Covid hotel: la proposta è di trasformare alberghi, o strutture residenziali inutilizzate, per ospitare persone positive. «Bisogna assolutamente riuscire ad allentare la pressione sui Pronto soccorso ha detto il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri - Individuare nuovi spazi alternativi agli ospedali, come ad esempio gli alberghi e i cosiddetti Covid hotel». Arcuri ha poi spiegato che sarà previsto almeno un Covid hotel in ogni provincia. Nelle scorse ore il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, ha dato il via alla ricerca di mercato scrivendo ai sindaci del padovano, al presidente della provincia Fabio Bui e all'associazione Albergatori. «Si informa che è stato pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di mercato di sedi extra abitative per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento di contagiati da Sars-Cov-2 ha comunicato Scibetta - Il documento è disponibile anche nel sito dell'Ulss 6 nella sezione Bandi di gara. Si chiede la massima diffusione». Dopo quasi due mesi si è risolto il focolaio all'asilo notturno Torresino di Padova, tutti gli ospiti e gli operatori coinvolti si sono negativizzati.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA