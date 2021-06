Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Zero contagi nel padovano nel giro di 24 ore. È quanto emerge dall'ultimo report di Azienda Zero sull'andamento della pandemia. Tra sabato e domenica, per la prima volta dopo un anno, non si registrano nuovi casi. Intanto continua la campagna di vaccinazione antiCovid, rimangono ancora 7.362 posti disponibili. Sono circa 70mila le persone che hanno già fissato l'appuntamento con la prima dose nei vari punti vaccinali di...