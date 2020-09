IL BILANCIO

PADOVA Ventun nuovi casi di coronavirus e 79 padovani in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore. Sono i numeri riportati negli ultimi report emessi dalla Regione, a dimostrazione che l'epidemia in provincia di Padova è tutt'altro che scomparsa. Dal 21 febbraio a oggi il virus è entrato nelle vite di 4.733 persone. I positivi attualmente sono 354. I negativizzati virologici salgono a 4.754, si tratta di coloro che sono stati dichiarati guariti perché risultati negativi a due tamponi orofaringei nel giro di 48 ore. Si impenna il numero di padovani in quarantena, arrivando a 1.421. Di questi, solo nove mostrano i sintomi della malattia. I pazienti positivi nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Padova scendono a otto, ieri una persona è stata dimessa. In terapia intensiva rimangono ancora due degenti in condizioni delicate.

Mentre il sistema sanitario usa tutte le sue armi per tenere sotto controllo il contagio, la vita continua e negli ospedali padovani ogni giorno vengono alla luce bebè. Per questo l'Ulss 6 Euganea nei giorni scorsi ha diffuso un video e un vademecum per vivere appieno e in sicurezza l'esperienza della gravidanza, del parto e del puerperio. Tra le novità, i futuri papà ora possono accedere alle sale parto di tutti i Punti Nascita Ulss durante il travaglio e il parto, e successivamente ai reparti di degenza secondo gli orari stabiliti. Il tutto indossando la mascherina e nel rispetto delle norme comportamentali vigenti nelle strutture ospedaliere. «A causa della potenziale ripresa dei contagi e dell'abbassamento dell'età media delle persone positive al virus dichiara Roberto Rulli, direttore del Dipartimento materno-infantile chiediamo alle donne in gravidanza di utilizzare sempre la mascherina e rispettare una corretta igiene delle mani, oltre che evitare i luoghi affollati. È bene invitare i propri familiari ad adottare un comportamento responsabile. Se il proprio figlio presenta sintomi come tosse o febbre, è necessario rivolgersi al pediatra».

Gli esperti invitano mamme e familiari a sottoporsi alla vaccinazione anti-influenzale. «I papà possono accedere alle sale parto continua Valentina Pettenuzzo, ostetrica -, pertanto si raccomanda di indossare la mascherina e rispettare le norme comportamentali per tutelare la salute di donne e bambini».

Elisa Fais

