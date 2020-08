IL BILANCIO

PADOVA Ventotto nuovi positivi in una sola giornata. Il numero più alto dopo la fine del lockdown, secondo i dati dell'ultimo aggiornamento di Azienda zero. Sono 328 le persone attualmente positive in città e provincia (martedì erano 317) ma nella giornata di ieri c'è un altro dato importante da considerare: l'aumento dei pazienti ricoverati in Azienda ospedaliera. Dai cinque in reparto e due in terapia intensiva si è passati a otto in reparto e due in rianimazione.

Spicca anche il numero di persone infette in isolamento domiciliare: tra martedì e ieri sono aumentate da 963 a 1112, delle quali dieci presentano sintomi.

Nota positiva della giornata è l'uscita dalla terapia intensiva della bimba di cinque anni, ricoverata una decina di giorni fa: è stata estubata e sta meglio, anche se resta in ospedale. Un aumento di contagi che potrebbe spiegarsi con la campagna di tamponi e test sierologici che l'Ulss 6 Euganea sta conducendo su diversi fronti. «Siamo impegnati in diversi campi dice il dg dell'azienda sanitaria padovana, Domenico Scibetta Dai tamponi obbligatori per i viaggiatori che rientrano dai Paesi esteri a rischio fino ai test sierologici rapidi per il personale scolastico ormai prossimo a rientrare in servizio con l'apertura delle scuole. E a questi due consistenti filoni di attività sia andrà ad aggiungere la campagna di screening rivolta ai lavoratori agricoli stagionali che con l'avvio della vendemmia saranno coinvolti su tutto il territorio provinciale». Stanno andando avanti i test sierologici su insegnanti e collaboratori scolastici, test facoltativi che si possono fare presso lo studio del proprio medico di base (se aderente alla campagna di prevenzione) o una delle cinque sedi distrettuali dell'Ulss 6: via Temanza all'Arcella per Padova città, via Spinelli a Rubano per chi viene dalla zona Terme, via San Rocco a Piove di Sacco, via Cao del Mondo a Camposampiero che serve l'Alta padovana o via Marconi a Monselice per la Bassa. Lunedì, primo giorno utile per fare il test, si erano prenotate 418 persone su una disponibilità di 600 posti. Se ne erano presentate 394 e dieci di queste erano risultate positive al coronavirus. In questo caso si procederà al tampone, più preciso rispetto al sierologico perché quest'ultimo rileva solo la presenza di anticorpi nel sangue e quindi se si è entrati a contatto con persone infette, ma non se si ha sviluppato a propria volta l'infezione. Fino al 4 settembre si sono prenotati in duemila per effettuare il test in una delle sedi dell'Ulss, altri ancora andranno dal proprio medico di medicina generale. La prenotazione si può fare solamente online, tramite il link https://ulss6euganea.prenotami.cloud per le prime quattro sedi, al link https://ulss6.zerocoda.it per il distretto della Bassa: si dovrà selezionare il servizio Riservato al personale scolastico (test rapido). Il risultato viene dato nel giro di pochi minuti.

Si.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA