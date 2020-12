IL BILANCIO

PADOVA Venti decessi legati al Covid-19 e 538 nuovi casi nel giro di 24 ore. I numeri della pandemia continuano a crescere in provincia di Padova, secondo l'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero. Dal 21 febbraio ad oggi il coronavirus si è portato via 679 padovani. Ieri all'ospedale di Schiavonia è morto un 86enne originario di Sant'Elena, stessa triste sorte all'ospedale di Cittadella per un anziano di 86 anni di Fontaniva. I positivi al tampone sono 19.430. Rimane stabile la pressione ospedaliera, nei reparti Covid e nelle terapie intensive sono ricoverati 532 pazienti, se ne contano quattro in più tra lunedì e martedì. Altre 69 persone sono assistite negli ospedali di comunità.

LA PROSPETTIVA

La seconda ondata ha travolto le case di riposo del padovano, il contagio continua a diffondersi tra le stanze e i corridoi delle strutture residenziali per non autosufficienti. Il 15,3% degli ospiti è positivo al Covid-19, ovvero 677 anziani su 4.419. Su 3.654 operatori sanitari, 88 sono positivi e ben 205 sono in isolamento domiciliare. Il quadro drammatico è stato presentato ieri, durante la diretta Facebook trasmessa dall'Ulss 6 Euganea. L'esplosione di contagi si è verificata tra ottobre e dicembre. Il coronavirus è riuscito ad entrare in 25 Rsa su 37 attive a Padova e provincia, nella prima ondata erano state coinvolte solo sette residenze per anziani. Una delle situazioni più gravi è al Craup di Piove di Sacco, dove da metà novembre un focolaio ha portato a diciotto morti. Nella struttura di via San Rocco si contano 60 ospiti positivi su 100, oltre che 34 operatori in isolamento su 108 dipendenti.

I PRESIDI

I presidi ospedalieri dell'Ulss 6 Euganea sono sotto stress, lo si evince dal confronto dei dati tra la prima e la seconda ondata. «In rianimazione a Schiavonia, nel corso dei primi 80 giorni della prima ondata, avevamo ricoverato complessivamente 49 pazienti sottolinea il direttore generale, Domenico Scibetta - Oggi i pazienti sono 71, oltre il 40% in più. Il trend è confermato anche negli altri reparti di rianimazione Covid. La curva non sta scendendo: più aumenta il numero di positivi tra i cittadini, più cresce il flusso negli ospedali. Ci stiamo avvicinando alla fase 5, per ora monitoriamo con attenzione la situazione e in caso di necessità, abbiamo pronto un piano che prevede la trasformazione di altri reparti in Covid». Tutte le province del Veneto, tranne Padova, sono entrate nella fase 5 per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali. La fase 5 va da 2500 a 6mila ricoveri in area non critica. «La tenuta del sistema padovano è dovuta al lavoro di squadra tra ospedali e territorio specifica Patrizia Benini, direttore sanitario -, ci ma avviciniamo pericolosamente alla fase 5. Per questo ci stiamo preparando a riconvertire reparti in tempi molto stretti».

L'ATTIVITÁ

Da metà novembre la Regione ha disposto in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate la sospensione di ogni attività chirurgica programmata che preveda il ricorso in terapia intensiva post-operatoria, fatta eccezione per le emergenze-urgenze, come gli interventi per incidenti, ictus e infarti. E al tempo stesso ha chiesto di ridurre l'attività ambulatoriale non urgente in ambito internistico. Su 26mila prestazioni fissate tra il 10 novembre e il 15 dicembre all'Ulss 6, ne sono state erogate 15mila. «Ne sono già state riprogrammate 3.200 continua la dottoressa Benini e altre 6mila persone sono in attesa di essere reinserite in lista. Ciò vuol dire che non c'è stato quel blocco massivo, caratteristico della prima ondata. Ad esempio all'ospedale di Schiavonia, già riconvertito a Covid, rimane attiva l'area materno-infantile così come la dialisi e l'oncologia. Molte sedute di chirurgia e ortopedia sono garantite tra Piove di Sacco, Camposampiero e Cittadella».

Ogni giorno il Dipartimento di prevenzione riceve circa 30 segnalazioni di casi sospetti tra studenti e operatori scolastici. Finora sono state seguite 1.128 classi, oltre 22mila studenti e 4.234 docenti e non. «Attualmente è positivo un centinaio di bambini e ragazzi spiega la dottoressa Lorena Gottardello e quaranta operatori. Spesso i bambini non prendono l'infezione da scuola, ma la portano da fuori. Bisogna stare attenti in famiglia e durante la vita quotidiana». Ieri intanto è terminata la distribuzione del vaccino antinfluenzale ai medici di medicina generale. «Finora abbiamo consegnato 289mila vaccini, concludiamo la distribuzione in queste ore aggiunge Gottardello -. C'è ancora qualche dose inutilizzata da alcuni medici, quindi in settimana proseguiamo con una piccola ridistribuzione».

