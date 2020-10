IL BILANCIO

PADOVA Un morto di 80 anni in Azienda ospedaliera e 401 nuovi contagi. Il Covid non dà tregua, con un allarme in municipio a Este: su 120 dipendenti, 10 sono risultati positivi al test molecolare. A rendere noto il dato è stata ieri la sindaca Roberta Gallana.

La notizia del primo caso di positività era arrivata mercoledì scorso, quando la Gallana, sempre a mezzo social, aveva confermato la chiusura di due uffici comunali e l'avvio della campagna epidemiologica. Risultato: altri 9 dipendenti sono risultati positivi.

«Nessuno di loro è ricoverato all'ospedale, la maggior parte abita fuori città e ha ormai superato la febbre afferma la sindaca gli altri dipendenti continuano a lavorare in smart working o in presenza mentre per i cittadini l'accesso ai servizi avviene su appuntamento». Il Comune si doterà di due termoscanner: «Non è detto che verranno usati soltanto in municipio precisa la sindaca dove peraltro non c'è l'obbligo di misurare la temperatura, ma è sufficiente l'autocertificazione». Proprio su questo punto avevano insistito le Civiche, chiedendo ulteriori misure di prevenzione per chi accede alla sede comunale.

Ma si moltiplicano i casi di contagio anche nelle scuole e negli asili padovani. A confermarlo è stata ieri l'assessore alle Politiche scolastiche di Padova Cristina Piva. «Sì , l'ultima segnalazione riguarda il nido Chiara Lubich di Altichiero - ha spiegato Piva qui, la positività al Covid 19 di 2 bambini ha comportato la chiusura di 2 sezioni su 3». Alle prese con i contagi c'è anche la primaria Cornaro della Guizza, dove si contano 2 contagi tra gli insegnati. Sono risultate positive anche 2 addette alla mensa che, però, non sarebbero entrate in contato con i bambini. In tutti i casi, ieri alcune sezioni della scuola sono state sottoposte al tampone. Un caso di positività, poi, si è registrato alla media Todesco di via Leopardi. Altri sei casi di alunni contagiati sono stati poi segnalati alla primaria di Saonara.

Ieri intanto, l'associazione Padova Bene Comune ha manifestato la sua solidarietà nei confronti Concetta Ferrara, preside dell'istituto comprensivo Vivaldi. «Apprendiamo la notizia che la professoressa Ferrara , ha collezionato una trentina di diffide da parte di genitori che pretendono che i figli siano esonerati dall'uso della mascherina o non vengano sottoposti al tampone a scuola hanno spiegato l'assessore Antonino Pipitone e Ylenia Barison (Padova bene comune) - Desideriamo esprimere alla preside Ferrara, ai suoi colleghi insegnanti, al personale amministrativo e a tutti gli alunni della Scuola Vivaldi la solidarietà dell'Associazione Padova Bene comune» . «In questi mesi periodi presidi, insegnanti e tutto il personale scolastico hanno lavorato moltissimo per consentire che le scuole potessero riaprire rispettando le indicazioni ministeriali, per garantire lo svolgimento delle lezioni nella massima sicurezza, facendo diventare gli ambienti scolastici tra i luoghi più sicuri in assoluto hanno aggiunto - La scuola è un luogo troppo importante per la crescita della nostra comunità per diventare terreno per integralisti del negazionismo e di teorie antiscientifiche».

Ad oggi a Malattie infettive sono ricoverati 61 positivi. All'ospedale di Schiavonia i pazienti in reparto salgono a 29 (+4), mentre in terapia intensiva sono 6 (+1). A Cittadella se ne contano altri 12 in reparto e un caso grave in rianimazione. A Camposampiero ci sono due pazienti critici e uno in reparto. I padovani in isolamento domiciliare sono 1.190, tra questi 205 con sintomi della malattia.

