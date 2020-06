IL BILANCIO

PADOVA Turismo in crisi con perdite del 90%, fatturato ridotto del 30% nel sistema moda, tengono invece il settore alimentare e quello dell'arredamento. È la fotografia post-Covid del tessuto economico padovano, presentata ieri da Ascom Confcommercio durante l'assemblea annuale 2020 in piazza Bardella. Gran parte delle imprese in provincia di Padova ha riaperto, ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere. «Vogliamo lavorare - questo il monito lanciato dal presidente Patrizio Bertin -. L'imperativo è adattarci e trasformarci, siamo chiamati a confrontarci con una vera e propria rivoluzione dei tempi».

LE ISCRIZIONI

Nonostante il periodo complesso, l'associazione di categoria è attrattiva e in salute: con 195 nuove iscrizioni e 93 dimissioni nel 2019, mostra un saldo positivo di 102. Il trend è confermato anche dai dati dei primi mesi dell'anno, da gennaio a oggi il saldo è di 62 associati in più (82 iscrizioni contro 15 disdette). «Non è la solita assemblea dei soci dell'Ascom Confcommercio di Padova dichiara il presidente Bertin -. E questo non perché il 2019 non sia stato un anno importante per la nostra organizzazione ma perché negli scorsi quattro mesi è cambiato il mondo. La crisi susseguente a Covid-19 ha evidenziato, senza tema di smentite, che la distinzione all'interno della filiera deve essere archiviata. Il settore moda ha messo nero su bianco che senza un ragionamento di filiera, cioè senza una condivisione degli obiettivi, magari a farne le spese, in prima battuta, saranno i negozi, ma a seguire la mancanza di vendite costringerà anche il produttore a chiudere bottega. É dunque un mondo nuovo quello che dovremo prepararci ad affrontare».

Lo sguardo, dunque, è puntato al futuro. «Molto dipenderà da tanti fattori esterni, primo fra tutti la capacità o meno del governo di indicare poche ma effettive linee di sviluppo ammette Bertin -. Per la parte restante dipenderà dalle migliaia di imprenditori, piccoli o grandi che siano, che continueranno ad animare il tessuto economico nazionale e, ancor di più, il tessuto economico locale. Di una cosa possiamo essere certi: sono le imprese che creano il lavoro, non certo i decreti ed è il lavoro che crea lo sviluppo, non certo l'assistenzialismo».

Attraverso l'Ente bilaterale territoriale del terziario di Padova e l'Ente bilaterale turismo Padova Terme Euganee, Ascom ha potuto erogare sussidi a 1.066 lavoratori e 309 aziende. 77 i corsi di formazione portati a termine nel 2019. Con Fidi Impresa e Turismo Veneto sono state rilasciate 352 milioni di garanzie a favore delle imprese a livello regionale. «Il messaggio che l'Ascom rivolge al mondo dell'economia padovana e che sono certo troverà un riverbero importante nell'azione della Camera di Commercio, è quello di muoverci tutti nella stessa direzione conclude Bertin -. Nessuno si nasconde che tecnologia, digitalizzazione, in una parola modernità vadano recepite anche dalle nostre imprese, ma Covid 19 ha detto anche altre cose. Ha detto, ad esempio, che ci sono mancate in maniera assoluta e drammatica le relazioni e ha detto, soprattutto, che il negozio di vicinato non ha esaurito la propria funzione. Serve una profonda trasformazione nella sostanza del nostro lavoro e del nostro essere imprese».

I CONTI

Ascom Padova a fronte di una riduzione dei ricavi, che passano da 2 milioni e 660 mila euro a un milione e 839 mila euro, migliora la propria marginalità. Grazie ad una riduzione dei costi, l'utile è in aumento, passando da 33.372 euro dell'esercizio precedente a 34.947 di quest'anno. Dal punto di vista patrimoniale la società si rafforza di circa 150 mila euro, perché l'attivo circolante passa da un milione e 823 mila euro a un milione e 996 mila euro. Il totale dell'attivo così supera i 6 milioni e 500 mila euro.

Elisa Fais

