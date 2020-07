IL BILANCIO

PADOVA Tre nuovi casi di Coronavirus in provincia di Padova nelle ultime 24 ore, il contagio continua a salire seppur in maniera contenuta. L'ultimo report di Azienda Zero indica 3.990 casi di Covid dall'inizio dell'emergenza. Sono attualmente 73 i positivi al tampone, uno in meno rispetto al bollettino di domenica sera. Rimane invariato a 118 il numero di persone in isolamento domiciliare sul territorio padovano. Nelle scorse ore nel reparto di Malattie infettive sono stati ricoverati una donna di origini colombiane e i suoi due figli, due gemelli di cinque anni. La madre mostra sintomi lievi della malattia: qualche colpo di tosse secca, una febbricola al di sotto di trentasette e mezzo e un generale senso di stanchezza. I due bimbi piccoli, invece, sono risultati positivi al tampone ma non mostrano alcun sintomo. La famiglia in generale è in buone condizioni di salute, ma è tenuta sotto osservazione dal personale medico e sanitario.

LA FAMIGLIA

Il secondo focolaio individuato durante il weekend riguarda una famiglia originaria del Camerun. In questo caso si tratta di una donna di 54 anni, un bambino di tre anni e un terzo componente del nucleo familiare. Tutti e tre i positivi sono in isolamento domiciliare nella loro casa perché asintomatici. Secondo l'indagine raccolta dal dipartimento di Igiene e sanità pubblica dell'Ulss 6, la famiglia camerunense negli ultimi mesi non si sarebbe mai recata all'estero o nel Paese d'origine. Il contagio, dunque, deve essere avvenuto in città. E' risultato positivo al Coronavirus, sabato scorso, anche un 36enne nigeriano residente nel Padovano. Domenica è stata la volta di un'anziana ospite della casa di riposo Oic alla Mandria. La donna è già stata sottoposta a tre tamponi orofaringei: il primo è risultato positivo e il secondo negativo, si è ancora in attesa dell'esito del terzo.

IL MATRIMONIO

I dati forniti dalla Regione Veneto dicono che la maggior parte dei positivi residenti in provincia di Padova è di origine straniera. Non si è diffuso il contagio al matrimonio a Cittadella, avvenuto lo scorso 27 giugno, dove il padre della sposa è risultato positivo al Coronavirus. Dopo la festa 91 persone, provenienti da diverse parti d'Italia, sono finite in isolamento. Gli unici invitati contagiati dal Coronavirus sono residenti a Padova, entrambi di origine congolese. Oltre al padre della sposa, ricoverato in Azienda ospedaliera e già dimesso, si è ammalato anche un amico della sposa. Gli invitati provengono da Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Francia. Alcuni anche dal Veneziano e dal Trevigiano. Fortunatamente tutti i partecipanti al matrimonio e i relativi contatti di lavoro, finora, sono negativi.

Altro caso che destava preoccupazione riguardava il mediatore culturale della cooperativa padovana Città Solare, con sede in zona Santissimo Crocifisso. L'uomo di origine camerunense è positivo, ma pare che non abbia contagiato altre persone. La stessa cooperativa gestisce anche un centro d'accoglienza a Mira, dove attualmente figurano 29 profughi risultati negativi al tampone. L'indagine ha coinvolto altri 33 contatti stretti del mediatore culturale, anche loro negativi. Sono ancora critiche le condizioni dell'imprenditore agricolo 58enne di Borgo Veneto, titolare di un'azienda in località Santa Margherita d'Adige, ricoverato da una settimana in terapia intensiva in Azienda ospedaliera. E' risultata positiva al Covid anche la madre 88enne e la badante 52enne, originaria dell'Est Europa, che è anche la compagna dell'imprenditore agricolo. Entrambe si trovano in isolamento nell'abitazione di Borgo Veneto perché asintomatiche. Negativi invece i due figli trentenni della badante, che per precauzione vivono in un'ala separata della casa. Intanto si attendono gli esiti del tampone effettuato a due collaboratori dell'azienda agricola. Sta invece per finire il periodo di isolamento una quarantenne cinese residente a Cadoneghe

Elisa Fais

