PADOVA Tra venerdì e sabato sono stati segnalati 21 nuovi contagi nel padovano. Lo dicono i dati del report di Azienda Zero per la Regione Veneto. Le persone positive al tampone in provincia di Padova sono 349. In Azienda ospedaliera sono ricoverati in totale 14 pazienti, dodici sono in reparto a Malattie infettive mentre gli altri due in Terapia intensiva. L'epidemia spaventa ancora, ma rimane sotto controllo soprattutto nei presidi ospedalieri della città. Ne parla Giampiero Avruscio, presidente Anpo, il sindacato dei primari dell'Azienda ospedaliera, in prima linea sin dagli inizi dell'emergenza Covid-19. «Il modello Padova fin dall'inizio di questa emergenza ha saputo esprimersi nel contenimento del contagio in ospedale spiega il dottor Avruscio -: che non è altro che una vera e propria città. In via Giustiniani contiamo ottomila lavoratori pendolari, ovvero il personale medico, sanitario, amministrativo e i fornitori. Oltre i residenti, che sarebbero i pazienti Covid-19 e gli altri ricoverati e ammalati. Non dimentichiamo che, proprio come in una città, ci sono i bar, l'edicola e il ristorante - mensa sempre aperti».

Durante le settimane più dure dell'emergenza l'Azienda ospedaliera ha cambiato assetto organizzativo per accogliere e isolare i positivi. «Questo modello attraverso un'attenta e sapiente sorveglianza sanitaria continua Avruscio - ha permesso un contagio in questa città-ospedale ad elevatissimo rischio, estremamente basso. Si parla dell'1,7% come dato cumulativo dal 21 febbraio ad oggi e per lo più composto da asintomatici. E non ci siamo mai fermati. Il mio consiglio per le scuole? Di adottare e adattare in tutti gli istituti il modello Padova».

Con oggi si chiude la campagna di screening dedicata al personale scolastico nei cinque distretti dislocati nel padovano. Finora si sono sottoposti al test sierologico due insegnanti su tre. Complessivamente sono stati invitati a sottoporsi all'esame rapido circa 18 mila tra docenti, amministrativi e addetti ai servizi scolastici in provincia di Padova. «Ricordiamo che il test sierologico fa sapere l'Ulss 6 Euganea - altrimenti chiamato pungi-dito o saponetta, individua la presenza di anticorpi nel sangue che si generano quando una persona è entrata in contatto con il Covid-19».

