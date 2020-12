IL BILANCIO

PADOVA Sei decessi legati al Covid-19 e 524 nuovi contagi nel giro di 24 ore. Continua ad avanzare la pandemia in provincia di Padova, secondo i numeri riportati nel bollettino di Azienda Zero. I positivi al tampone attualmente sono 17.295, mentre da febbraio a oggi si registrano 30.740 casi complessivi. Rimane stabile la pressione ospedaliera. I pazienti ricoverati in ospedale sono 476, solo uno in più rispetto la precedente rilevazione. Tra questi, 67 risultano degenti in terapia intensiva. In Azienda ospedaliera si contano 168 ricoveri a Malattie infettive (+1 nelle ultime 24 ore), altri 16 sono in terapia intensiva. All'ospedale Sant'Antonio c'è solo un solo paziente in reparto, mentre in rianimazione Covid sono occupati 13 posti letto. All'ospedale di Schiavonia scendono a 115 le degenze in reparto (-4) e salgono a 18 quelle in terapia intensiva (+1). A Cittadella sono seguiti 53 pazienti in reparto (-2), mentre i casi gravi sono 7. A Piove di Sacco i pazienti in reparto rimangono stabili a 26 e salgono a 5 in terapia intensiva (+2). All'ospedale di Camposampiero si trovano altre 45 persone in reparto (+3) e 8 in rianimazione. Gli ospedali di comunità hanno in carico 61 pazienti in via di stabilizzazione: 12 a Conselve, 10 a Camposampiero, 14 a Piove di Sacco e 25 a Montagnana. Si rinnova l'appello dell'Ulss 6 Euganea e dell'Azienda ospedaliera di Padova rivolto a chi è guarito dal Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi nel padovano si sono negativizzate oltre 12 mila persone.

Il plasma iperimmune continua a scarseggiare: l'emocomponente estratto dal sangue di chi ha sconfitto il virus, impiegato già da diversi mesi nel trattamento dei pazienti positivi e in condizioni di salute molto gravi. Nella provincia di Padova c'è bisogno di nuovi donatori che, guariti dal Coronavirus, abbiano prodotto nel loro organismo gli anticorpi in grado di neutralizzare l'infezione. Per poter donare un po' del prezioso emocomponente alla Banca del Plasma della Regione, è necessario aver contratto il Coronavirus e risultare ora negativi al tampone. Possono diventare donatori i guariti dai 18 ai 60 anni, ad esclusione delle donne che hanno avuto gravidanze o aborti, così come delle persone con patologie oncologiche o che hanno ricevuto trasfusioni recenti.

Il Centro immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera ha messo a disposizione il numero di telefono 338 659 818, attivo dalle 9 alle 14, ma si possono contattare anche gli altri ospedali della provincia per ricevere informazioni e fissare un appuntamento. Ci si può rivolgere all'ospedale di Schiavonia-Monselice, telefonando al 0429 715333 e 0429 715336, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30. O all'ospedale di Piove di Sacco al 049 9718342, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30, come all'ospedale di Camposampiero al 049 9324852, dal lunedì al venerdì con orario 10-15 e a Cittadella al 049 9424877, dal lunedì al venerdì con orario 10-15. Il Centro raccolta sangue Padova in via dei Colli è raggiungibile al 338 6598918, dal lunedì al venerdì con orario 9-14.

