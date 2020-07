IL BILANCIO

PADOVA Sale ancora il contagio in provincia di Padova, nelle ultime 24 ore sono stati registrati quindici nuovi casi di Coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza a oggi sono venuti a contatto con il Covid 4.140 padovani. I positivi in questo momento sono 204 mentre i negativizzati, quindi guariti, sono 3.621. Cala il carico assistenziale in Azienda ospedaliera. I pazienti positivi assistiti nel reparto di Malattie infettive sono sedici, sono state dimesse tre persone. Rimane ancora un solo caso grave in terapia intensiva. Sono 333 i padovani in isolamento domiciliare, di cui quattro con sintomi.

I FOCOLAI

A Vigodarzere sono in quarantena nove persone venute a contatto con positivi, nelle scorse ore il sindaco Adolfo Zorzan ha informato i cittadini che i tamponi hanno dato risultato negativo già in tre casi. A Vigonza sette positivi sono in isolamento domiciliare, tra i quali una donna che lavora in Comune a Pianiga, mentre a Borgoricco ce ne sono due in buone condizioni di salute. Continua il monitoraggio dei focolai diffusi nel padovano da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 Euganea. Sono saliti a 30 i dipendenti della Sda di Limena positivi al Coronavirus, dieci in più rispetto all'altro giorno. Il centro logistico in via precauzionale ha deciso di chiudere la filiale già martedì, per mettere in isolamento tutti i collaboratori. Altra azienda travolta dal contagio è la Clesp in via Del Progresso a Padova, che distribuisce libri scolastici e di varia da oltre 35 anni. Il numero dei collaboratori positivi rimane stabile a undici, la ditta ha deciso di proseguire con l'attività mettendo in atto stringenti protocolli di sicurezza al suo interno. É sotto controllo anche il focolaio al Mercato agroalimentare in corso Stati Uniti, a partire dalle sette di mattina il personale dell'Ulss 6 effettuerà altri duecento tamponi a facchini e operatori. Finora sono stati individuati tredici contagi al Maap.

LA PREOCCUPAZIONE

La diffusione del Coronavirus in città preoccupa il sindaco Sergio Giordani che invita tutti i padovani a usare la mascherina. Non solo. Il primo cittadino annuncia controlli serrati dei vigili e non esclude provvedimenti restrittivi. Il Comune nei prossimi giorni distribuirà un volantino multilingue in 10mila copie in cui si mettono in guardia i cittadini su tutti i rischi legati all'epidemia. «I focolai di Covid-19 presenti anche in città ci parlano di una situazione dove il virus circola, di un contesto dove le autorità sanitarie stanno riuscendo a circoscrivere le criticità controllandole, di giorni decisivi nei quali senza la responsabilità di tutti, a partire da subito, si rischia di tornare indietro ha spiegato ieri Giordani - C'è quindi ragione di essere preoccupati. C'è l'esigenza di non abbassare la guardia. C'è bisogno di responsabilità e collaborazione da parte di tutti. Adesso e non tra un po'». Il primo cittadino invita all'uso della mascherina. «I tempi di propagazione, come già tristemente visto negli scorsi mesi, sono rapidi. Molto rapidi se non si adottano le misure necessarie e si torna immediatamente a essere tutti quanti vigili e prudenti ha detto ancora - La mascherina all'aperto e al chiuso, nonostante le nuove norme non è certo un dramma portarla, bensì un atto salvavita. Le mani vanno igienizzate spesso e la soluzione idroalcolica deve essere sempre in tasca pronta da usare, gesti semplici e necessari che dobbiamo fare tutti».

LE RACCOMANDAZIONI

«A tutti deve essere chiara una cosa: senza panico e isterismi, ora si deve essere diligenti ed evitare danni. Non possiamo permetterci nessuna rilassatezza post lockdown, né agire con l'incoscienza di chi, senza alcuna base scientifica, pensa che tutto sia alle spalle e sia passata la nottata. Attenzione, rischiamo tutti e rischiamo grosso ha concluso - In primis per la salute e poi per l'economia cittadina che sarebbe messa a durissima prova da ulteriori restrizioni. Come amministrazione stiamo facendo il massimo e abbiamo attivato un lavoro specifico e immediato per raggiungere con volantinaggi informativi anche le persone di lingua straniera e quelle più fragili. Nei prossimi giorni la Polizia locale intensificherà i controlli legati al rispetto delle norme e come sindaco mi tengo pronto ad assumere qualsiasi misura mi sarà eventualmente consigliata dalle autorità sanitarie».

Elisa Fais

Alberto Rodighiero

