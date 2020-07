IL BILANCIO

PADOVA Risale bruscamente la curva del contagio a Padova. Ieri sono stati registrati ventidue nuovi casi di coronavirus in provincia. Si impenna anche il numero di padovani in quarantena: sono in isolamento domiciliare fiduciario 709 persone di cui 12 con sintomi. Nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunte ben 271. Aumenta così a 4.233 il numero complessivo di infezioni dall'inizio dell'emergenza. I positivi in questo momento sono 258, dieci in più rispetto mercoledì sera. I negativizzati virologici, i pazienti dichiarati guariti, sono arrivati a 3.654 ovvero dodici in più rispetto al giorno prima.

OSSERVATI SPECIALI

Lunedì riapre il centro estivo di Mortise, dopo l'allarme scattato venerdì scorso per un caso di positività di una bimba e della sorellina. Tutti i partecipanti alle attività che si svolgono all'interno del parco delle Farfalle sono stati chiamati a sottoporsi al tampone. Si tratta di 99 bambini e di 17 membri dello staff: finora tutti i test hanno dato risultato negativo.

Negativi anche i 72 tamponi eseguiti ai contatti stretti del 50enne nigeriano che frequenta l'Asilo notturno del Torresino, risultato positivo. A destare preoccupazione negli ultimi giorni anche un caso di Covid all'interno dei frati della basilica di Santa Giustina, che ha fatto bloccare in via precauzionale l'attività religiosa. Quindici persone si sono già sottoposte al tampone e l'esame ha dato esito negativo in tutti i casi. Prosegue il monitoraggio anche dei focolai del Maap, il mercato agro alimentare di corso Stati Uniti dove finora sono stati individuati 16 casi di positività su 600 tamponi. Sono 32 invece i positivi legati alla commemorazione funebre organizzata dalla comunità camerunense il 4 luglio scorso al parco Fenice di Padova.

LA SANZIONE

A Piove di Sacco, intanto, la Polizia Locale ha individuato nei giorni scorsi una badante rientrata dalla Romania senza la comunicazione obbligatoria al Servizio Sanitario allo scopo di osservare il previsto rispetto del periodo di isolamento. È stata successivamente sanzionata per 400 euro per mancato rispetto delle misure di contenimento individuate dal provvedimento del Ministero della salute. Inoltre è stata subito informata l'Ulss 6 Euganea, con il Dipartimento di prevenzione che ha attivato immediatamente la misura dell'isolamento fiduciario per la donna. A raccontare quanto accaduto nel capoluogo della Saccisica è il sindaco Davide Gianella, che esprime anche un parere sulla vicenda: «Ritengo che sia fondamentale il rispetto delle misure precauzionali previste per il contenimento del Covid - sono le parole di Gianella - nei confronti del quale non si deve mai abbassare la guardia. Chiaramente si continuerà a vigilare in modo rigido oltre che sanzionare quando sarà necessario, dal momento che i comportamenti irresponsabili mettono a rischio la salute di tutti».

LE NORME

Lo stesso Gianella subito dopo la riapertura dei locali pubblici, in maggio, non aveva esitato a far chiudere anticipatamente la sera bar e locali, proprio per evitare assembramenti di persone, che potessero essere forieri di nuovi contagi, misure che i piovesi avevano accolto con senso di responsabilità, compresi pure i gestori dei pubblici locali, numerosi nel centro di Piove, che si sono tutti organizzati per poter fornire agli avventori il servizio, garantendo il pieno rispetto delle norme.

Nicola Benvenuti

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA