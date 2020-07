IL BILANCIO

PADOVA Rallenta il contagio nel padovano, nelle ultime 24 ore sono stati registrati solo tre nuovi casi di coronavirus. Dopo settimane contrassegnate dalla nascita di nuovi focolai, la curva dell'epidemia mostra una timida discesa. Il quadro è descritto nell'ultimo report emesso dalla Regione Veneto. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi i padovani contagiati sono arrivati a quota 4.205.

I positivi in questo momento sono 248, quattro in più mentre i negativizzati virologici sono 3.636. Invariato a diciassette il numero dei pazienti assistiti nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera. Nessuno, invece, in terapia intensiva. Nelle ultime ore un caso di Covid all'interno dei frati della basilica di Santa Giustina ha fatto bloccare in via precauzionale l'attività all'interno del monastero. In una locandina apparsa sul sito della basilica, i frati spiegano la decisione. «Dal 17 al 31 luglio 2020 restano sospese tutte le celebrazioni in Basilica con i fedeli scrive la comunità ecclesiastica -. Il motivo è semplice e corrisponde ad un protocollo di sicurezza: la comunità monastica si trova in quarantena precauzionale (stiamo tutti bene). Assicuriamo la preghiera per ciascuno e per le intenzioni affidateci. Resta normalmente aperta la Basilica per la preghiera personale. In questo periodo non possiamo assicurare la normale presenza in chiesa; anche per il sacramento della riconciliazione invitiamo a recarsi presso altre chiese cittadine. Appena possibile riprenderemo le celebrazioni secondo l'orario estivo».

Quindici persone, tra frati e contatti stretti, si sono già sottoposte al tampone. L'esame ha dato esito negativo in tutti i casi. Restano sotto osservazione da parte del dipartimento di prevenzione e sanità pubblica i quattro focolai principali individuati a Padova. Il primo è la commemorazione funebre celebrata dalla comunità camerunense lo scorso 4 luglio al parco Fenice, dove risultano 32 positivi su 200 partecipanti.

Dieci giorni fa è scattato l'allarme al Maap di corso Stati Uniti, il primo a risultare positivo è stato il titolare del bar all'interno del mercato ortofrutticolo. In pochi giorni sono stati eseguiti 600 tamponi a facchini e collaboratori che hanno dato esito positivo in sedici casi. Al magazzino logistico Sda di Limena si contano poi 32 positivi tra i dipendenti. Positivi al tampone anche undici collaboratori della Clesp, azienda in via del Progresso che distribuisce libri scolastici e di varia. La campagna di screening sui contatti stretti ha dato esiti positivi anche per sette casi secondari al focolaio Clesp. L'Ulss 6, per sostenere le persone in isolamento domiciliare, ha pubblicato le raccomandazioni da adottare per garantire la sicurezza di tutti.

«La persona con sospetta o accertata infezione deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite si legge -. Chi l'assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato. Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza».

«Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta differenziata per evitare l'accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell'indifferenziata. Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti. Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro (candeggina)». Il vademecum completo è consultabile sul sito dell'Ulss 6.

