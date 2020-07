IL BILANCIO

PADOVA Quindici nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Padova. E' quanto riporta l'ultimo bollettino della Regione Veneto. Il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'emergenza sale così a 4.198. I positivi sono 241, venticinque in meno rispetto all'altro giorno mentre i guariti rimangono stabili a 3.637. Invariato anche il dato sui pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera, i degenti sono sedici. «La situazione in Veneto è sotto controllo, i numeri di marzo non sono neanche lontanamente paragonabili». A dirlo è il presidente della Commissione Sanità della Regione Veneto, Fabrizio Boron, sulla scia di quanto già detto dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova Luciano Flor qualche giorno fa. Entrambi ci tengono a rassicurare i padovani perché i numeri del contagio, pur essendo in lieve aumento, non devono far preoccupare troppo.

NO AGLI ALLARMISMI

«Partiamo dal presupposto che i buoni comportamenti devono essere seguiti perché sono quelli che in qualche modo ci hanno portato fuori dall'emergenza spiega Boron -, ma è giusto anche tranquillizzare e non fare allarmismi. Si parla sempre di questo indice di contagio, ma è sbagliato perché il dato guarda solo all'aumento del contagio e non al suo valore assoluto. Per paradosso se si passa a due a quattro l'aumento è del 100%. Se si passa da 100 a 150 l'aumento è del 50%, però il numero assoluto è diverso». La guardia deve restare alta, soprattutto nei luoghi della movida e degli assembramenti inevitabili, dalle piazze del centro alle località di vacanza dove anche all'aperto è raccomandata la mascherina e l'igiene delle mani. Comportarsi bene oggi significa investire sui prossimi mesi, sull'autunno, quando si teme un ritorno significativo del contagio. «I ricoverati per Covid aggiunge il presidente della Quinta Commissione - sono costantemente in calo e ormai sappiamo che anche le terapie farmacologiche hanno dato prove importanti. Sono state fatte diverse sperimentazioni anche a Padova. La maggior parte delle persone che risulta positiva al tampone può risolvere il problema con il confinamento a casa, se non mostra sintomi gravi. Fino a che non si occupano posti in ospedale, non è un problema». Continua il monitoraggio dei focolai del padovano. Ieri è stato individuato un nuovo caso positivo tra i contatti stretti dei lavoratori del Maap. L'allarme al mercato ortofrutticolo di corso Stati Uniti è scattato venerdì 17, quando il titolare del bar è risultato positivo. A ruota sono emersi altri quattro contagi tra i familiari conviventi, anche loro al lavoro allo stesso bar. Per far fronte alla situazione, la direzione del Maap ha attivato un punto tamponi permanente in una sala del mercato. Sono state testate circa 600 persone tra facchini e operatori: i positivi finora sono 11. «Oltre ai cinque positivi del bar è stato rilevato un ulteriore caso in un acquirente esterno e sei casi dovuti al personale camerunense di una cooperativa di servizi ha fatto sapere la direzione del Maap -. Questi ultimi si riallacciano al focolaio di diversi positivi appurato dopo una commemorazione funebre dalla comunità camerunense di Padova. E' da sottolineare, perciò, il numero di casi estremamente contenuto e chiaramente circoscritto a fronte di una platea di operatori che sfiora le 900 unità». I casi di positività relativi al cluster alla Clesp sono fermi a undici. Altri sette i casi secondari. Al magazzino spedizioni Sda di Limena i lavoratori positivi sono 32. Altri 32 i positivi registrati tra la comunità camerunense. Almeno duecento i partecipanti alla commemorazione funebre del 4 luglio al parco Fenice.

