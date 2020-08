IL BILANCIO

PADOVA Positivo anche un calciatore della formazione Berretti del Padova: staff tecnico, dirigenti e compagni di squadra in isolamento fiduciario. In totale sono una trentina le persone coinvolte. A darne notizia è stata la società biancoscudata con un comunicato nel quale si specifica che la positività del giocatore è emersa a seguito di una serie di tamponi effettuati martedì e per questo motivo in ottemperanza al protocollo sanitario lo staff tecnico e i giocatori si sottoporranno a isolamento fiduciario in attesa di comunicazioni da parte delle autorità competenti. Le tempistiche e le procedure dei due futuri tamponi saranno gestiti direttamente dall'ufficio igiene della Ulss. Il giovane biancoscudato, attualmente asintomatico, rispetterà i quindici giorni di quarantena previsti per legge. La squadra aveva ripreso gli allenamenti in questi giorni alla Guizza e ora ovviamente l'attività è stata sospesa.

«Il protocollo per il settore giovanile è lo stesso delle società dilettantistiche e non prevede l'obbligo dei tamponi - spiega il responsabile Carlo Sabatini - Noi abbiamo voluto farli per uno scrupolo in più prevedendo un ciclo di tamponi a rotazione per avere una campionatura e si è evidenziata questa situazione, per cui abbiamo sospeso l'attività».

Intanto, dopo il picco di 28 contagi di mercoledì che ha allarmato non poco, nella giornata di ieri sono comparsi 19 nuovi positivi al Coronavirus portando il numero complessivo degli infetti, tra città e provincia, a 329, secondo l'ultimo aggiornamento di Azienda zero.

A tenere sulle spine è il continuo oscillare del numero di pazienti ricoverati in Azienda ospedaliera: se nella mattinata di ieri c'erano sette persone in reparto e due in terapia intensiva (con la dimissione di un paziente rispetto a mercoledì) ecco che in poche ore i ricoverati in reparto tornano a otto, mentre restano stabili i due pazienti in rianimazione. Salgono anche i padovani in isolamento, arrivati a quota 1251 dei quali dieci presentano i sintomi riconducibili al virus. È necessario trovare gli infetti al più presto per isolarli e scongiurare un ritorno all'incubo di marzo e aprile. Soprattutto in vista della riapertura delle scuole.

Per questo l'Ulss 6 Euganea ha deciso di tenere aperte le cinque sedi distrettuali sabato 29 e domenica 30 agosto, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle 7 alle 13 per permettere al personale scolastico di effettuare il test sierologico. In questo modo, aumentando i giorni utili, si potranno testare più persone. I test sierologici si possono fare in via Temanza all'Arcella per chi abita a Padova, in via Spinelli a Rubano per chi viene dalla zona Terme, in via San Rocco a Piove di Sacco, in via Cao del Mondo a Camposampiero che serve l'Alta padovana o in via Marconi a Monselice per la Bassa. È necessario prenotarsi al sito https://ulss6euganea.prenotami.cloud per le prime quattro sedi, al link https://ulss6.zerocoda.it per il distretto della Bassa: si dovrà selezionare il servizio Riservato al personale scolastico (test rapido).

Nel caso in cui si incontrino difficoltà con la prenotazione online si può telefonare allo 0497445983 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, e il sabato dalle 8.30 alle 12. Il risultato viene consegnato nel giro di pochi minuti e in caso di esito positivo o dubbio si procede a fare il tampone entro le 48 ore successive: il test sierologico rileva la presenza di anticorpi nel sangue e cioè se si è entrati a contatto con una persona infetta dal coronavirus, non se si è sviluppata l'infezione perciò è necessario procedere con il tampone per avere un esito più certo. In alternativa si può chiedere di effettuare il test sierologico presso il proprio medico di base, se questi aderisce alla campagna di prevenzione dell'Ulss.

Al momento risultano prenotate circa duemila persone fino al 4 settembre, che faranno il test in una delle cinque sedi distrettuali dell'azienda sanitaria padovana. Lunedì, primo giorno utile per fare il test, si erano prenotate 418 persone su una disponibilità di 600 posti. Se ne erano presentate 394 e dieci di queste erano risultate positive al coronavirus.

p.sp. si.mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA