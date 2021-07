Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Oltre la soglia di 900 mila dosi di vaccino antiCovid somministrate a Padova e provincia. A raggiungere il traguardo è l'Ulss 6 Euganea che, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera, sta portando avanti la campagna vaccinale da quasi sette mesi. Tra venerdì e sabato sono state effettuate 9.241 iniezioni, ma sono ancora 90 mila i posti liberi per prenotare il primo appuntamento con l'immunizzazione in uno degli hub...