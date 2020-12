IL BILANCIO

PADOVA Oltre 600 persone identificate, 5 multe anti fumo, 2 locali chiusi e 2 persone multate perché senza mascherina. E' questo il bilancio delle attività di controllo anti Covid realizzate negli ultimi giorni dai Vigili. Intanto il Comune proroga le ordinanze anti fumo e di chiusura anticipata dei distributori automatici.

Il nuovo Dpcm entrato in vigore ieri conferma sostanzialmente le misure di prevenzione della pandemia già in vigore, che hanno portato ad una diminuzione della curva dei contagi. In vista delle festività natalizie e anche di questo fine settimana, con il ponte dell' Immacolata, anche il Comune ha confermato le ordinanze comunali già in vigore che rafforzano le limitazioni introdotte dai decreti della Presidenza del Consiglio. Sono state così prorogate fino al 15 gennaio, sia l'ordinanza che vieta il fumo davanti alle scuole e alle fermate del trasporto pubblico e impone una distanza di tre metri tra un fumatore e le altre persone, sia quella che stabilisce la chiusura alle ore 18, come per i bar, dei distributori automatici di cibo e bevande su tutto il territorio comunale.

I CONTROLLI

Proseguono intanto i controlli della Polizia Locale per ridurre al minimo i rischi legati al contagio. I vigili da lunedì hanno controllato 231 negozi e pubblici esercizi, hanno chiuso 2 locali, identificato 619 persone, multato 5 cittadini che hanno violato le norme anti fumo e sanzionato due ragazzi che non portavano la mascherina. Ha partecipato tutto il personale in divisa dei Reparti operativi e quello dedicato ai controlli di polizia amministrativa. A ciò si è aggiunto anche il contributo delle unità cinofile e in borghese per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con particolare attenzione all'area Arcella-Borgomagno-Bernina-San Carlo. Oggi intanto in mattinata saranno in servizio 22 agenti. Nel pomeriggio, invece, gli agenti saranno 24. Domani, poi, saranno schierate 18 unità la mattina e 22 il pomeriggio. Tanto oggi, quanto domani, l'attività verrà garantita anche in orario serale con particolare attenzione al centro storico e all'area Nord della città. In centro 4 agenti parteciperanno al servizio interforze per evitare il rischio assembramenti.

«In vista delle festività natalizie ha spiegato ieri l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina Stiamo studiando un piano che prevede l'intensificazione dei controlli tanto in centro, quanto nei quartieri. In un periodo difficile come questo, è di fondamentale importanza la prevenzione. Di questo siamo sempre stati convinti».

Alberto Rodighiero

