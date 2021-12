IL BILANCIO

PADOVA Oltre 100 mila guariti in tutta la provincia, dai neonati alla centododicenne nonna Ida. Tanti sono i padovani che hanno vinto la lotta contro il Covid e il traguardo simbolico è stato superato proprio ieri. C'è chi ne è uscito senza accusare sintomi e chi, invece, è dovuto passare attraverso l'inferno della terapia intensiva.

Ognuno ha una storia diversa, da raccontare, che testimonia le mille sfaccettature di un virus ancora oggi imprevedibile. Come quella di un docente dell'Università di Padova, che nella seconda ondata è rimasto ricoverato in ospedale per otto lunghi mesi. Non mancano dietro questi numeri i volti dei tanti anziani ospiti delle case di riposo, sopravvissuti ai drammatici focolai scoppiati a catena all'inizio della pandemia. E le testimonianze delle neomamme, che hanno partorito da positive al Covid, avvolte dai dubbi e dai timori.

LA SITUAZIONE

I numeri di oggi parlano di 100.146 guariti (la provincia di Padova è la prima in Veneto) e 1.910 vittime dall'inizio della pandemia. Sono otto i decessi registrati tra lunedì e martedì nel Padovano. Si segnalano poi 806 nuovi casi nel giro di 24 ore. Attualmente risultano positivi al tampone oltre 13 mila residenti sul territorio dell'Ulss Euganea.

Intanto sul fronte ospedaliero i ricoveri mostrano una lieve crescita. Secondo l'ultimo bollettino di Azienda Zero, i pazienti assistiti per Covid sono 276, quattro in più rispetto la precedente rilevazione.

L'ESPERTO

La rete delle terapie intensive, in particolare, è a un livello critico: in questo momento sono 53 i posti letto occupati sul territorio padovano. Ma, secondo le previsioni degli esperti, la situazione potrebbe peggiorare. Il quadro è delineato dal professor Dario Gregori, coordinatore del progetto covid19ita sviluppato dall'ateneo di Padova. La piattaforma covid19ita, consultabile sul web, attraverso modelli statistici incrocia i positivi al tampone, i contagi e i deceduti. «Tra 15 giorni a Padova è previsto un incremento del 25% dei ricoveri in terapia intensiva, questo è sicuramente il parametro più solido su cui ragionare in merito alla pandemia afferma Gregori - . L'aumento della pressione in area critica dipenderà da tanti fattori, vedremo come e quanto circolerà il virus durante le Feste. Rimane il fatto che il 90% dei ricoveri in terapia intensiva riguarda i non vaccinati, questo fa capire quanto sia necessario e urgente vaccinarsi. Lo stress del sistema sanitario, di fatto, si valuta dall'occupazione delle terapie intensive, non tanto dal resto». Un anno fa i ricoverati in area critica erano il doppio.

MONTEGROTTO

Intanto il tema dei tamponi e dei siti dove poter effettuare il test è sempre più sentito nel bacino termale euganeo. Per aumentare la disponibilità degli strumenti di individuazione del Coronavirus, si è fatta avanti la dottoressa Patrizia Mazzonetto, medico di base e consigliere comunale di maggioranza, che ha inviato una lettera all'Ulss 6 Euganea con la richiesta di mettere a disposizione un'apparecchiatura per poter effettuare i tamponi anche nel comune di Montegrotto. «Chiedo questo atto autorizzativo, temporaneo e urgente, al fine di favorire la popolazione del bacino termale scrive la dottoressa Mazzonetto -. A tal fine, si fa presente la volontà di non escludere gli ospiti dei nostri hotel e persone che provengano dall'intero bacino termale. Naturalmente con modalità da definire e sempre se in possesso di richiesta medica, per le quali provvederemo all'inserimento dei dati nella piattaforma. In questo modo sottolinea contribuiremmo a decongestionare la pressione sui punti tampone»

Elisa Fais

(Ha collaborato E. Garzotto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA