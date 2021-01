IL BILANCIO

PADOVA Novecento morti. È il triste traguardo raggiunto dalla provincia di Padova nel primo giorno del 2021. Secondo i dati di Azienda Zero, nella giornata di ieri sono venute a mancare 7 persone e altre 21 sono decedute il 31 dicembre: numeri che portano il conto complessivo delle morti a 900. Ieri si sono registrati 480 nuovi contagi che si accompagnano ai 652 dell'ultimo giorno dell'anno, portando il conto delle persone attualmente positive a 20.857 e quello dei padovani che sono stati infettati dal coronavirus a 47.048.

Era entrato solo il 24 novembre scorso al Craup, il Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo di Piove di Sacco, Gino Bertin, di Padova, deceduto il 30 dicembre all'ospedale Immacolata Concezione. É la 29. vittima della casa di riposo dall'inizio di dicembre, da quando si è sviluppato un focolaio di Covid nella residenza San Rocco. Gino Bertin, classe 1936, abitava a Padova, nella zona di Sant'Ignazio, negli ultimi sei anni. Fino al 2000 era stato un commerciante all'ingrosso di biancheria per la casa. Era nonno affettuoso e ricambiato dai quattro affezionati nipoti. «Il fatto più triste è che noi non abbiamo più potuto vedere il papà negli ultimi due mesi - spiega il figlio Nicola, presidente del gruppo Servizi & Sviluppo di Ascom Padova - Dopo quindici giorni di quarantena preventiva in una stanza da solo, il 9 dicembre era stato trasferito nel reparto ordinario, quindi il 17 dicembre è risultato positivo, le sue condizioni si sono aggravate tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale il 23, dove una settimana dopo è sopraggiunta la morte».

Il Covid-19 ha sottratto all'affetto dei suoi cari anche Guido Tibaldi di Montegrotto. L'anziano, 87 anni, si spento ieri all'ospedale di Schiavonia dove era ricoverato per le complicanze del contagio dal 13 dicembre. Guido Tibaldi, zio all'ex assessore Giampaolo Tibaldi, aveva lavorato come fanghino all'hotel Vulcania di Montegrotto. Andato in pensione ha potuto dedicarsi alla cura dell'orto e a tempo pieno al vero grande amore della sua vita: la famiglia. «Vogliamo ringraziare il reparto di terapia intensiva di Schiavonia per le cure prestate a Guido».

Dolore e rabbia in casa Castellano a Villafranca: Armando, 83 anni, è deceduto nella notte fra il 30 e il 31 dicembre scorso all'ospedale di Cittadella a causa del Covid. Lascia due figli e gli amati nipotini. «Mio padre era ancora attivo. Nonostante l'età e qualche acciacco, fino a 5 anni fa, ha continuato a lavorare nell'azienda di famiglia a Mestrino ma anche a casa si dava da fare anche se per prudenza non usciva più da tempo - afferma il figlio Giulio - Era risultato positivo al Covid ma asintomatico. Il virus è arrivato in casa con il nipote di quinta elementare risultato positivo il 12 dicembre che poi ha contagiato tutta la famiglia. Sono convinto sia stato un errore riaprire le scuole». Qualche giorno dopo il tampone positivo, la mattina del 17 dicembre, Armando aveva qualche linea di febbre e poi era svenuto. «Abbiamo deciso di chiamare l'ambulanza per prudenza e lo hanno ricoverato a Cittadella reparto Covid - continua Giulio - Gli esami hanno accertato che la febbre derivava da un'infezione estranea al Covid tanto che il 21 ci avevano annunciato che sarebbe tornato a casa. Ci sentivamo al telefono, considerata la tempra di papà eravamo ottimisti. Invece il 23 si è aggravato tanto da aver bisogno del respiratore. Il giorno di Santo Stefano ci hanno tolto ogni speranza e poi la morte. Siamo disperati e ci chiediamo: se non fosse stato ricoverato sarebbe ancora con noi?».

