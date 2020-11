IL BILANCIO

PADOVA Nove decessi legati al Covid-19 e 395 nuovi casi di Coronavirus in provincia. Rallenta lievemente la corsa del contagio, secondo i dati dell'ultimo report di Azienda Zero. I positivi al tampone attualmente sono 11.847, mentre supera la soglia dei 20mila il conteggio dei casi dall'inizio dellemergenza a oggi. Scende di poco il numero di pazienti negli ospedali padovani, i ricoveri sono 409 (-1 rispetto la precedente rilevazione). La conta delle vittime sale a 426.

LE VITTIME

Una vita dedicata oltre che alla famiglia, al lavoro (con il marito Ilario Merlo è stata emigrante in Svizzera), e poi al podismo, sport del quale era appassionatissima. Era l'anima del gruppo dei Podisti Cittadellesi, ora sciolto. Martedì è mancata ad 83 anni la cittadellese Carmina Zerlin. Era ospite del centro anziani di Borgo Bassano. É purtroppo la quindicesima persona mancata con il Coronavirus, nella struttura assistenziale della città murata dove lascia bei ricordi in tante persone, soprattutto per l'impegno sportivo. Persona cordiale e cortese, era vedova da qualche anno. Lascia i figli Antonio e Stelvio, il fratello Carlo con Rina e la sorella Paola con Francesco. Le esequie saranno celebrate giovedì alle 15,30 nel Duomo di Cittadella. La città murata piange anche un 94enne.

«Se mi portate a Schiavonia non torno più a casa». Il timore di Carlo Spigolon, 93enne di Este che per decenni ha lavorato come falegname per conto del Comune, si è tragicamente avverato. L'anziano è morto martedì pomeriggio al Covid hospital. «È stato uno shock racconta Nicoletta, una delle due figlie a mezzogiorno ci avevano detto che stava meglio. Alle 5 ci hanno comunicato il decesso». Carlo, una vita passata nella sua bottega accanto all'ex cinema Cristallo, non aveva nessun sintomo e godeva di buona salute. Mercoledì scorso però ha iniziato a sentirsi affaticato: la pressione era talmente bassa che due giorni dopo non riusciva più a reggersi in piedi. Il Covid era l'ultimo dei sospetti, diagnosticato soltanto grazie agli accertamenti fatti venerdì notte all'ospedale di Abano. Spigolon lascia la moglie Esterina, con cui nel 2021 avrebbe festeggiato i 65 anni di matrimonio, e le figlie Alessandra e Nicoletta, ora in quarantena. «Era un uomo allegro, scherzoso, cordiale, ancora molto in gamba ricorda la figlia fino a tre anni fa andava in piazza tutte le mattine a fare colazione con gli amici, ultimamente invece lo accompagnavo io». Ieri la città ha pianto la scomparsa anche di Pierina Masiero, 87 anni. L'anziana, vedova da tanti anni, abitava in via Gorizia e soffriva di altre patologie. Lascia una figlia.

Viveva una vita quasi di clausura, in assoluta riservatezza, eppure il Covid si è preso Faustina Destro, di 72 anni, residente a Terranova, frazione di Pontelongo. Fatale per lei è stata una caduta in casa, con un frattura, che ha comportato il ricovero in ospedale, circa un paio di settimane fa. Qui la situazione è andata via via peggiorando fino al sopraggiungere della morte, avvenuta ieri a Schiavonia. Faustina Destro aveva vissuto in compagnia dell'anziana madre, deceduta un paio di anni fa. «Siamo rimasti davvero stupiti della morte della concittadina, per la vita che faceva», afferma il sindaco Roberto Franco.

