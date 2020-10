IL BILANCIO

PADOVA Non accenna ad appiattirsi la curva dei contagi. Nella giornata di ieri se ne sono registrati 38 in più del giorno precedente a Padova e provincia, secondo i dati del bollettino serale di Azienda Zero. Venerdì erano 29 i nuovi positivi. Gli infetti da coronavirus passano quindi da 567 a 587 al netto tra guariti e contagiati. Numeri che cominciano a preoccupare anche le autorità cittadine padovane: il sindaco Sergio Giordani, infatti, ha annunciato che l'ordinanza per rendere obbligatorie nuovamente le mascherine all'aperto è pronta, chiusa nel cassetto della sua scrivania a Palazzo Moroni. E se governo o Regione non interverranno prima lo farà lui.

I DATI

In tutto il Veneto si registrano 4281 persone attualmente positive, 180 ricoverati nei diversi reparti degli ospedali e 20 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia i padovani che si sono contagiati sono 5376, ai quali si devono aggiungere gli 89 abitanti di Vo'. Se si guarda all'intera regione sono 28.701 i casi di Covid-19 dal 21 febbraio a oggi. Anche l'Azienda ospedaliera di via Giustiniani ha visto un aumento di pazienti nella sola giornata di ieri: ai 20 del reparto di Malattie infettive se ne è aggiunto uno mentre restano in quattro coloro che occupano letti in terapia intensiva. All'ospedale di comunità di Camposampiero ci sono sette pazienti positivi. Per quanto riguarda gli isolamenti fiduciari, cioè coloro che devono restare in casa in attesa dell'esito del tampone o perché entrate a contatto con un positivo (e quindi anche se il tampone è negativo devono rimanere in quarantena 14 giorni) alle 17 di ieri erano chiuse in casa 1092 persone delle quali solo due hanno sintomi riconducibili al coronavirus mentre le altre sono asintomatiche. All'interno del gruppo ci sono 320 positivi e 163 viaggiatori, cioè persone che dopo un viaggio sono rientrate infette, come è successo ai neo-diplomati che si sono recati in viaggio della maturità in Croazia o a Malta. Altri 586 sono persone in isolamento domiciliare perché entrate a contatto con un positivo. Allargando lo sguardo al Veneto, le persone che non possono uscire dalla loro abitazione sono 9.509 complessivamente.

Si.Mo.

