IL BILANCIO

PADOVA Nelle ultime 24 ore il nono piano del Monoblocco è stato riconvertito a Covid. Pochi giorni fa la Rianimazione centrale diretta dal dottor Ivo Tiberio e l'Istar 3 gestita dal professor Paolo Navalesi sono state nuovamente riservate ai pazienti positivi. Una settimana fa sono stati attivati sei posti letto d'area medica al sesto piano del Monoblocco. E, come se non bastasse, i reparti di degenza al decimo e al settimo piano si tengono pronti ad accogliere malati Covid nel caso in cui si presentasse un ulteriore crescita di ricoveri. É questo il drammatico effetto dell'arrivo della terza ondata all'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. L'assetto organizzativo di via Giustiniani si sta repentinamente avvicinando a quello adottato nel periodo più critico della pandemia, quindi tra novembre e dicembre.

L'ALLARME

A lanciare l'allarme sono i direttori dei reparti Covid che, dopo un breve periodo di miglioramento, stanno piombando ancora una volta nell'incubo. «C'era d'aspettarselo ammette il professor Roberto Vettor, direttore del dipartimento di Medicina e della Clinica medica 3. - Bastava fare un giro per la città qualche settimana fa, vedere cosa accadeva nelle altre Regioni e considerare l'incognita varianti per comprendere quali sarebbero stati gli effetti a breve termine. La crescita dei contagi purtroppo era un evento annunciato. Siamo già dentro la terza ondata, ora è da capire quale sarà l'entità e l'impatto a livello ospedaliero. Non c'è da ben sperare, se guardiamo alla Lombardia e all'Emilia-Romagna».

Ieri mattina i 24 posti letto della terapia semi-intensiva internistica al nono piano del Monoblocco, gestiti dal professor Vettor, sono stati destinati ai pazienti Covid. «In poche ore abbiamo ricoverato cinque pazienti specifica Vettor ma ci aspettiamo che il numero aumenti già nel giro di qualche giorno». Sono tutti occupati i 18 posti letto Covid della terapia semi-intensiva coordinata dal dottor Andrea Vianello, direttore della Fisiopatologia respiratoria di via Giustiniani. «La situazione è nettamente cambiata nell'ultima settimana spiega il dottor Vianello -. Da quattro giorni il reparto è sempre pieno e la velocità di ricambio dei pazienti, tra ingressi e dimissioni, è simile a due mesi fa. É aumentata la proporzione dei pazienti gravi che arrivano al Pronto soccorso in codice rosso, e che poi vengono ricoverati d'urgenza. Questo spiega perché i reparti di cura ad alta intensità tendono a riempirsi prima delle degenze d'area medica». La preoccupazione c'è. «Siamo ritornati a un assetto molto simile a quello di gennaio ammette Vianello -. Manca solo un piano in più e poi, purtroppo, ci siamo. Il numero complessivo di letti Covid non è lontano da quello adottato all'apice della seconda ondata».

LA TERAPIA INTENSIVA

La pressione si torna a sentire anche in terapia intensiva. La Rianimazione centrale e l'Istar 3 fino alla scorsa settimana erano miste: avevano in carico sia pazienti ordinari, che pazienti Covid (isolati in specifici box). Ora invece le due èquipe assistono solo positivi in condizioni critiche. Nel fine settimana il reparto di Malattie infettive ha registrato un'impennata di ricoveri. «Tra venerdì e domenica i pazienti sono aumentati sottolinea il direttore, Annamaria Cattelan ormai abbiamo pochi letti liberi».

Secondo i dati dell'ultimo bollettino di Azienda Zero, tra sabato e domenica si registrano 132 nuovi casi e un decesso legato al Coronavirus. Nel padovano i positivi al tampone salgono a 7.377. I ricoveri negli ospedali di Padova e provincia sono 273, si contano quattro degenti in più rispetto alla precedente rilevazione. Di questi, 37 sono in terapia intensiva. Altre 33 persone sono assistite negli ospedali di comunità.

Elisa Fais

