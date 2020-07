IL BILANCIO

PADOVA La curva del contagio prosegue la discesa, ieri sono stati individuati altri sei casi di coronavirus nel padovano. Un numero contenuto, considerando che solo dieci giorni fa si era arrivati al picco di 23 infezioni nel giro di 24 ore. Il dato è riportato nell'ultimo bollettino firmato da Azienda Zero per la Regione Veneto.

Dal 21 febbraio ad oggi sono stati contagiati 4.211 padovani. I positivi al tampone al momento sono 248, i decessi legati al Covid sono stabili a 321. I negativizzati virologici, ovvero i pazienti dichiarati guariti, sono arrivati a 3.642 (+6). 438 i padovani in isolamento domiciliare fiduciario, dei quali 18 con sintomi. Un nuovo caso positivo è stato registrato anche nel Comune di Cadoneghe, si tratta di una persona straniera. Nelle scorse ore sono risultati negativi al tampone la mamma e il papà della bimba contagiata dal Covid, assieme alla sorellina, in un centro estivo di Mortise. Lunedì tutti i partecipanti alle attività che si svolgono all'interno del parco delle Farfalle sono stati chiamati a sottoporsi al tampone. Si tratta di 99 bambini e di 17 membri dello staff. Gli esiti dei tamponi sono incoraggianti, nessun altro bambino è stato contagiato. E così vale anche per tutti i dipendenti dell'associazione. Altri 17 bambini che hanno frequentato il centro e che, nel frattempo sono partiti per le vacanze, sono stati invitati a sottoporsi al test anche nel luogo di villeggiatura. La riapertura del centro estivo di Mortise, intanto, è prevista per lunedì.

Negativi gli esiti di 72 tamponi eseguiti a persone venute a contato con un 50enne nigeriano che frequenta l'Asilo notturno del Torresino, positivo al virus. Mancano ancora i risultati di altri otto test. Tutti e sei i compagni di camerata dell'uomo sono stati controllati, come i 13 operatori che lavorano nella struttura di accoglienza. A destare preoccupazione negli ultimi giorni anche un caso di Covid all'interno dei frati della basilica di Santa Giustina, che ha fatto bloccare in via precauzionale l'attività nel monastero. Quindici persone, tra frati e contatti stretti, si sono già sottoposte al tampone. L'esame fortunatamente ha dato esito negativo in tutti i casi.

E.Fa.

