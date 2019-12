IL BILANCIO

PADOVA «La città deve lavorare insieme». Il concetto sta alla base della politica di Sergio Giordani a metà del suo mandato. Lo ha ribadito anche ieri agli auguri natalizi in Comune, parlando con la stampa. E il primo bisogno a cui rispondere per innalzare la qualità della vita è aumentare la sicurezza, in testa ai pensieri del 32 per cento dei padovani, come è emerso da un recente sondaggio.

Giordani ha una ricetta tutta sua, ovvero affiancare alla repressione la rinascita: «Faccio un esempio. Abbiamo appena messo in servizio Lucky, un cane antidroga che sarà fondamentale per la Polizia locale perché scoprirà i nascondigli degli stupefacenti a cui attingono i piccoli spacciatori. Ma non sarà l'unico. Ne aspettiamo altri due. Questo farà piazza pulita della droga in giro. Ma non è solo così che si può arginare il fenomeno, vera piaga al punto che io ne sono preoccupato, come tutti, per i miei nipoti. La ricetta è presentare una città diversa. Perché sicurezza è anche lotta ai luoghi del degrado».

«L'esperienza dei Giardini Arena ad esempio con i bar estivi che hanno rivitalizzato l'area è stata un successo. Ma non dobbiamo illuderci. Gli spacciatori li abbiamo solo spostati. Eppure continueremo con azioni di questo genere, come il recupero architettonico dell'ansa Borgomagno e quello di piazza De Gasperi. Ma quello che voglio di più è concludere il piano per una nuova illuminazione totale della città che concluderemo antro l'anno prossimo. Certo non basterà a battere questa piaga che si allarga sempre più visto che coinvolge anche spacciatori minorenni e addirittura genitori che vanno a prendere la roba con i figli perché drogarsi è figo».

«Qui ci vuole una battaglia che coinvolga tutte le istituzioni e in questa città oggi più che mai con l'armonia che si è creata possiamo farla. Il dato più importante rispetto al fatto che vedo una città in ripresa, più sensibile a sè stessa e orgogliosa, sta nella risposta dei cittadini alla proposta del controllo di vicinato che abbiamo voluto e sostenuto. Già 170 gli iscritti e moltissime le segnalazioni proprio sullo spaccio di droga. La partecipazione costruisce sicurezza».

Ma restano alcuni buchi neri, tane ideali per sbandati e spacciatori. «Intanto si chiude un anno storico con l'abbattimento delle palazzine di via Anelli, regno del degrado. Restano, in pieno centro, l'area gioiello ovvero il Pp1, fra i palazzoni di Mps e via Trieste, e l'area ex Ifip, alla stazione dove è stato aperto temporaneamente un parcheggio. Sono aree private ma ci sto lavorando». Entrambe sono figlie di sogni mai realizzati da parte delle aziende costruttrici padovane naufragate nella crisi. «Sono le prime due cose che intendo seguire. Anche perché sono legate sia al recupero delle aree sia al fatto che in città manca dotazione di posti negli alberghi. E in previsione di Urbs picta, del centro congressi e delle grandi mostre che ci attendono ce n'è bisogno. Nell'ex Ifip sono sicuro che potrebbe nascerne uno».

Poi lo sguardo si deve alzare... «Ho letto con molto interesse l'intervista del prefetto sul Gazzettino. «Ecco i miei progetti che serviranno anche in chiave antidegrado, perché il recupero urbanistico ne è la chiave di volta: fra marzo e aprile firmerò con il presidente Zaia l'Accordo di programma per il nuovo ospedale che permetterà di trasformare tutta la zona del bastione Alicorno in un parco e di avere la nuova pediatria e accanto la nuova ginecologia. A proposito di quest'ultima, ci sono ancora poche modifiche di dettaglio e poi sarà tutto a posto. E poi non dimentichiamoci la nuova linea di tram, lo stadio Euganeo e il raddoppio del parco Iris, un grande polmone verde».

Altri temi scottanti dell'anno che verrà riguarderanno parcheggi e mobilità. «Avete visto corso Milano? Una scommessa, ma i cittadini la appoggiano così come mi ha sorpreso come la grande maggioranza voglia un allargamento della zona a traffico limitato ma nello stesso tempo il parcheggio alla Prandina. Che in effetti sarà a soluzione mista, un po' sosta un po' attività culturali». Anche questa è una notizia.

