PADOVA La chiesa padovana a leggere il bilancio 2019 stava intraprendendo un percorso importante verso una graduale riduzione dei debiti. Quanto questo percorso sarà stato interrotto dal Covid lo leggeremo probabilmente con il bilancio del 2020. Per ora si può dire che lo scorso anno contando lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale raffrontato con l'anno precedente si chiudeva con un totale di proventi pari a 9.423.461 euro a fronte di 10.471.219 euro di costi, con un disavanzo di 1.047.759 euro.

Per quanto riguarda le assegnazioni dell'8 per mille, sono stati destinati 1.618.729 euro in interventi caritativi; 1.679.427 in esigenze di culto e pastorale; 142.336 euro per il restauro di beni culturali.

A contribuire al titolo di buona conduzione c'è un dato. Il debito pregresso è di 5 milioni, metà verso parrocchie e sacerdoti, che sono stati ridotti in un anno di 977 mila euro. Questo pure se le donazioni ad esempio sono calate di 96mila euro (da 259mila a 162mila euro). A fine 2019 nelle casse della diocesi c'era una liquidità di 4,2 milioni a fronte di un patrimonio di 30 milioni con immobilizzazioni materiali case e terreni per 29,2 milioni.

Bisognerà vedere quest'anno come le 459 parrocchie, alcune delle quali si sono trovate con entrate praticamente azzerate e bollette e rate di mutui da pagare, peserà nel bilancio. Lo stop alle messe e pure a battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e funerali, Pasqua compresa, con la parentesi estiva e ora vedremo a Natale, avevano portato solo in primavera a un buco di due milioni di offerte per ogni mese di lockdown. C'è dunque da pensare che verrà eroso quel monte di 28 milioni che di solito incassano ogni anno. Senza parlare delle sagre (6 milioni all'anno).

Ne La carità nel tempo della fragilità, così si chiama il Rapporto annuale 2019, il vescovo Claudio Cipolla nell'introduzione ripercorre gli orizzonti pastorali 2020- 2021 e sottolinea come: «L'esperienza della fragilità, della paura, della malattia ha condizionato i nostri percorsi di questi ultimi mesi e ha condizionato le nostre scelte. Quest'esperienza si è presentata come male, malattia, morte, lockdown ma, guidati dallo Spirito l'abbiamo affrontata e abbiamo tentato di ricavarne il bene» e conclude sottolineando che, guardando all'oggi, possiamo «immaginare una possibilità di rinnovamento per le nostre comunità. A partire dall'urgente appello dei poveri, siamo chiamati a ripensarci, a ringiovanirci nel cuore, a ritentare di edificare quelle comunità del Vangelo che parlano del Signore con la vita. È una grande opportunità per le nostre comunità per darsi un volto credibile e accogliente».

Il vicario episcopale per i beni temporali della Chiesa, don Gabriele Pipinato, nella sua relazione sottolinea la necessità quindi di ripensarsi, anche di «alleggerirsi, di entrare in un processo partecipato di discernimento che consenta di comprendere quello che è davvero necessario alla nostra missione e quello di cui possiamo fare a meno».

E se è «possibile che alcune nostre strutture siano state un grande aiuto in passato», è altrettanto pensabile che oggi possano «diventare una zavorra»; e anche sul fronte delle attività «c'è bisogno di individuare quelle capaci di rispondere ai bisogni delle persone. È tempo quindi di discernimento e di capacità di scegliere cosa tenere e cosa lasciare». Il segno di una rivoluzione, nel 2021.

