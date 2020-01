IL BILANCIO

PADOVA L'imponente schieramento di forze dell'ordine in Prato della Valle, per la festa di San Silvestro con tanto di concerto del celebre rapper Fabri Fibra, non ha potuto evitare una rissa con accoltellamento e l'aggressione alla titolare dell'Hotel Al Prato al termine dello spettacolo. In tutta la città, non sono mancati poi i soliti piromani: cinque campane delle immondizie sono state date alle fiamme. La tensione, tra la folla in festa in mezzo a una delle piazze più grandi d'Europa, è stata fomentata da un trio di tre ragazzi residenti in provincia di Salerno. Arrivata dalla Campania appositamente per seguire il loro idolo Fabri Fibra, per sballarsi e salutare il nuovo anno si sono ingurgitati litri di alcol. Ubriachi, i due ventiduenni e l'amico ventiseienne, hanno aggredito, a un passo dall'Hotel Al Prato, un cittadino marocchino di 33 anni. Lo hanno colpito con una coltellata alla schiena. La scena è stata vista dalla titolare dell'albergo, e in pochi istanti la donna è intervenuta per evitare il peggio. Ma ha rimediamo un pugno a un braccio dai uno tre giovani salernitani. I tre, dopo l'accoltellamento e l'aggressione, sono fuggiti da Prato della Valle facendo perdere le loro tracce. Il nordafricano è stato soccorso ed è stato costretto a sottoporsi alle cure dei medici del pronto soccorso: ha rimediato una prognosi di dieci giorni.

Gli agenti della Squadra mobile hanno provato, in un primo momento, a rintracciare i tre campani in Prato della Valle. Poi hanno trovato i tre amici, come le loro due vittime, all'interno del pronto soccorso dell'Ospedale civile. Si stavano facendo medicare per una serie di ferite sul corpo, riportate in circostanze poco chiare riportando prognosi tra i dieci e i quindici giorni. Forse hanno provocato una rissa con altri ragazzi presenti al concerto. I tre, una volta identificati, sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate. Questo è stato l'unico episodio di violenza registrato durante i festeggiamenti in Prato della Valle. La serata, grazie all'importante schieramento di un centinaio di uomini tra poliziotti, carabinieri, militari della finanza e vigili urbani, è filata via liscia senza intoppi.

La serata di San Silvestro ha registrato anche una serie di atti vandalici in diverse zone della città. In particolare alcuni piromani sono entrati in azione dando alle fiamme almeno cinque contenitori per la raccolta dei rifiuti. I vigili del fuoco hanno domato gli incendi in pochi minuti, ma i danni ammontano a centinaia di euro. Polizia e carabinieri, nelle prossime ore, andranno a visionare le immagini registrate da alcune telecamere della videosorveglianza installate nelle aree dove sono state appiccate le fiamme. Alcuni testimoni avrebbe visto vicino alle campane per i rifiuti un gruppetto di ragazzini, armeggiare con botti di capodanno e accendini.

Marco Aldighieri

