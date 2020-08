IL BILANCIO

PADOVA Il Covid-19 ha stroncato un'altra vita a Padova. Si tratta di un paziente di 90 anni, che da alcuni giorni era ricoverato in Terapia Intensiva. Il nuovo decesso va ad aggravare un quadro preoccupante, caratterizzato ogni giorno dall'aumento dei contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 17 i tamponi che hanno dato esito positivo, anche se la crescita è meno ripida di quella del giorno prima, quando i nuovi contagi registrati sono stati addirittura 21, con una delle maggiori impennate dall'inizio della pandemia.

Come registrato ieri sera dall'ultimo report di Azienda Zero, il numero complessivo di padovani attualmente positivi al Covid-19 è 290, di cui uno residente a Vo'. Se si considera il dato dall'inizio dell'epidemia, il dato è ancora più impressionante: sono ben 4.520 i padovani venuti a contatto con il virus in questi sei mesi. Il numero dei ricoveri, invece, sembra al momento in leggera diminuzione.

Nel reparto di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera ci sono cinque degenti, mentre in Terapia Intensiva, dopo la morte dell'anziano avvenuta ieri, ne sono rimasti solo due, compresa la bambina di cinque anni, alla quale però è stata al contempo accertata la sovrapposizione di un'altra infezione, una sindrome uremico-emolitica.

Sorvegliate speciali rimangono, in tutto il territorio provinciale, anche le case di riposo. Nella struttura di Conselve Beggiato sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati agli ospiti. Purtroppo, un'anziana che era risultata positiva al precedente tampone ha ottenuto un nuovo esito positivo e si trova ancora in isolamento. Altri tre ospiti, i cui tamponi precedenti avevano dato esito positivo, sembrano essere invece sulla via della guarigione: il nuovo tampone è risultato negativo. Sono quindi stati trasferiti in un'area separata, dove dovranno rimanere in isolamento per i prossimi quattordici giorni, come stabilisce il protocollo.

Nella giornata odierna verranno ripetuti nuovi tamponi a tutti gli ospiti, ma probabilmente gli esiti non si conosceranno prima di metà della prossima settimana. Intanto, per discutere l'obiettivo di evitare la diffusione dei contagi, ieri mattina si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Viceprefetto vicario Raffaele Ricciardi. All'incontro hanno partecipato i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Padova e il vicecomandante della Polizia Locale. Tema centrale della riunione le nuove misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza, e in particolare l'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 anche all'aperto.

«Già da questa sera (ieri, ndr) gli uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Municipale vigileranno sul rispetto delle prescrizioni ha spiegato la Prefettura in una nota - dedicando particolare attenzione ai luoghi della città maggiormente frequentati. L'obiettivo è quello di scongiurare la violazione delle nuove disposizioni sensibilizzando i giovani al rispetto delle distanze e all'uso della mascherina. Sarà anche avviata un'attività di controllo volta a verificare l'osservanza del rispetto della sospensione delle attività di ballo, all'aperto o al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati e, in generale, in tutti i luoghi aperti al pubblico».

