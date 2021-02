IL BILANCIO

PADOVA Il Covid-19 continua a diffondersi senza sosta in provincia di Padova. Nel giro di 24 ore si registrano 295 nuovi casi, una persona deceduta.

I dati emergono dall'ultimo bollettino di Azienda Zero sull'andamento della pandemia. I positivi al tampone salgono a quota 5.419. Cala il numero di ricoveri negli ospedali. I pazienti nei reparti Covid sono 230, se ne contano tre in meno tra mercoledì e giovedì. Di questi, 31 sono in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità sono occupati altri 40 letti, uno in meno rispetto la precedente rilevazione.

Il virus non indietreggia, ma continua la campagna di comunicazione per invitare i cittadini a vaccinarsi contro il Covid19. Ora il progetto Una scelta di cuore. Una scelta per tutti realizzato dal Comune di Padova è presente anche nella stazione ferroviaria, grazie alla collaborazione di V.G Pubblicità. «Ringrazio, in questo caso bisogna dire proprio di cuore, V.G. Pubblicità per averci messo a disposizione questi spazi a titolo gratuito dichiara il sindaco Sergio Giordani - È un segno di grande disponibilità e di grande sensibilità e responsabilità civica che apprezziamo molto. Vaccinarsi è l'unica vera azione che ci permetterà gradualmente di riprendere una vita normale. Dobbiamo fare un gesto di buon senso e responsabilità che è rivolto sia a noi stessi che a tutta la comunità in cui viviamo».

L'azienda, tra le più importanti a livello nazionale per la pubblicità Dooh (Digital out of home), ha infatti messo a disposizione gratuitamente per 15 giorni 5 impianti da 70 pollici all'ingresso/uscita della stazione oltre a 36 schermi delle Go Tv posizionati in tutta l'area a disposizione dei viaggiatori. Su questi schermi si alternano le 11 immagini della campagna nella quale altrettanti testimonial, in gran parte persone comuni, mostrano il braccio sinistro scoperto pronto per ricevere il vaccino.

«Da sempre siamo molto attenti al tema dell'integrazione degli impianti con il territorio, per valorizzarlo e al contempo rendere più mirata ed efficace la comunicazione - conclude Davide Guastoni di V.G. Pubblicità - È quindi naturale che sia per noi un impegno fornire il nostro contributo in una comunicazione sociale mirata al territorio, che deve suscitare la giusta sensibilizzazione verso la vaccinazione».

Elisa Fais

