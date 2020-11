IL BILANCIO

PADOVA Il Coronavirus continua a diffondersi in provincia di Padova, gli ultimi dati aggiornati parlano di 705 nuovi casi nel giro di 24 ore. Il bollettino sull'epidemia di Coronavirus emesso da Azienda Zero registra sette decessi tra sabato e domenica. All'ospedale di Camposampiero non ce l'ha fatta un 83enne originario di Cartura, a poche ore di distanza è morto all'ospedale di Schiavonia un 80enne padovano. Al nosocomio di Piove di Sacco ha perso la vita un'anziana di 88 anni, residente a Padova. I positivi al tampone salgono a 11.582. Scende lievemente il numero di padovani in isolamento domiciliare, attualmente si trovano a casa a causa del Covid-19 in 3.711 (-54 rispetto la precedente rilevazione). Hanno dichiarato di mostrare i sintomi della malattia in 1.048, quindi meno di un terzo del totale. Negli ospedali di Padova e provincia sono ricoverati 395 pazienti positivi, si sono aggiunti nove degenti nel giro di una giornata. Tra questi, 56 si trovano in un letto di terapia intensiva. In Azienda ospedaliera i pazienti a Malattie infettive sono 137 (-1 nelle ultime 24 ore) e quelli in rianimazione sono 18 (+2). Spostandosi nelle strutture dell'Ulss 6, all'ospedale di Schiavonia sono ricoverate altre 109 persone in reparto (-1) e 18 in terapia intensiva (-1). A Cittadella i degenti di area non critica sono 53 (+1), i casi gravi sono 7. A Piove di Sacco i pazienti in reparto sono 30 (+4) e in terapia intensiva sono 7 (+1). All'ospedale di Camposampiero sono occupati 10 posti letto in reparto Covid e altri 6 in rianimazione.

Maria Morato, 82 anni, di Borgo Veneto, era in coma da 20 giorni per un'emorragia cerebrale. Un quadro clinico molto critico a cui venerdì si è aggiunta la positività al Covid-19, riscontrata peraltro attraverso un esame aggiuntivo: i medici infatti non ne stavano cercando le tracce visto che nel caso della 82enne a preoccupare era ben altro. Cioè un'emorragia che non la ha lasciato scampo. Acclarato il contagio, la paziente è stata trasferita dall'ospedale di Piove di Sacco al Covid hospital di Schiavonia, dove è spirata sabato. Per i familiari non è stato il virus ad ucciderla, quanto patologie già in atto. La scomparsa di Maria è stata un duro colpo per i quattro figli Paola, Andrea, Antonella e Alessandra. La donna, rimasta vedova a soli 33 anni, li aveva cresciuti da sola, con amore e dedizione, senza mai perdersi d'animo di fronte alle difficoltà della vita. Mamma e casalinga, Maria era molto conosciuta a Santa Margherita d'Adige, la località dove abitava e di cui frequentava la parrocchia.

Sono ben tre i decessi tra Conselvano e Piovese, due provenienti dallo stesso paese, Cartura. Sabato notte infatti ha chiuso gli occhi per sempre Rosalia Molon, vedova Martello: aveva 93 anni. Ricoverata all'ospedale di Schiavonia da una decina di giorni sembrava in via di miglioramento, fino ad un repentino peggioramento, che l'ha portata al decesso nella notte tra sabato e domenica nell'ospedale. Rosalia viene ricordata da tutti a Cartura come una donna in gamba fino a poco tempo fa e partecipe della vita della parrocchia, molto legata alle due figlie e ai cinque nipoti. Abitava non lontano dalla chiesa parrocchiale e la sua presenza alla messa domenicale è stata una costante per tanti anni: nella stessa chiesa l'ultimo saluto le sarà tributato mercoledì mattina. Seconda vittima a Cartura sempre a causa del Coronavirus: ieri verso sera, infatti, si è spento un uomo, di 83 anni, ricoverato all'ospedale di Camposampiero: pare comunque che non fosse più residente in paese, ma che fosse ospite di una struttura assistenziale, prima del ricovero nell'ospedale dell'Alta padovana. All'Immacolata Concezione, ospedale di Piove di Sacco, sempre nel pomeriggio di ieri, ha cessato di vivere una donna, 88 anni, residente nel Comune di Padova e ricoverata nel nosocomio della Saccisica.

(Nicola Benvenuti, Elisa Fais

e Maria Elena Pattaro)

