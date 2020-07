IL BILANCIO

PADOVA Il contagio torna a correre nel padovano, nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 23 nuovi casi di Coronavirus. Numeri che non si vedevano da almeno un paio di mesi e che aprono la strada ad un'ondata di ritorno. L'ultimo report, emesso dalla Regione Veneto, presenta 4.053 casi totali dall'inizio dell'emergenza. I positivi al Covid in provincia di Padova salgono a quota 127, venti in più rispetto a venerdì. I guariti sono 3.609. Le triste conta delle vittime arriva a 317. Nel reparto di Malattie infettive sono ricoverati diciannove positivi, mentre in terapia intensiva c'è solo un paziente in condizioni critiche. Si tratta dell'imprenditore agricolo di 58 anni, residente a Borgo Veneto.

É stato individuato un caso di Coronavirus anche all'interno della Clesp, l'azienda in via del Progresso che si occupa da più di 35 anni della distribuzione di libri scolastici e di varia. Mercoledì scorso un dipendente è risultato positivo al tampone. Le condizioni di salute sono buone, per questo motivo non si è reso necessario il ricovero e l'Ulss 6 Euganea lo ha posto in isolamento domiciliare. A seguito della notizia è immediatamente scattata l'allerta all'interno dell'azienda, tutti i dipendenti sono stati invitati a sottoporsi al tampone di controllo. La direzione della Clesp ha fatto sapere che gran parte degli 80 operatori al lavoro in questo periodo ha già effettuato il test nei punti di screening gestiti dal Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica. Finora non sono stati registrati altri casi di positività, è atteso per lunedì l'esito degli ultimi tamponi. Per far fronte alla situazione venerdì l'azienda è rimasta chiusa per consentire una sanificazione straordinaria degli ambienti. Dalla riapertura delle attività, Clesp assicura di aver adottato stringenti protocolli di sicurezza.

Due nuovi casi di contagio sono stati individuati anche a Legnaro. A darne comunicazione il sindaco Vincenzo Danieletto. «In questa ultima settimana sono tre i cittadini in sorveglianza domiciliare. Purtroppo - aggiunge il primo cittadino - dobbiamo capire che l'emergenza non è ancora finita e dobbiamo usare tutti le mascherine e gel igienizzante». Danieletto lancia anche un appello accorato: «Genitori seguite i vostri figli, controllate dove vanno e controllate che prima di uscire abbiano con sé la mascherina. Non mi interessa se la gente ha la convinzione che sia un complotto, che sia un business delle compagnie farmaceutiche, che sia voluto da entità esterne a noi sconosciute. Dobbiamo seguire le linee guida regionali, ne va della nostra salute. Non posso pensare di dover organizzare pattuglie delle forze dell'ordine per tenere sotto controllo la situazione».

