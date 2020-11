IL BILANCIO

PADOVA Il contagio continua a correre in provincia di Padova, nelle ultime 24 ore sono emersi 613 nuovi casi e sei decessi. Il quadro allarmante è riportato nell'ultimo bollettino della Regione Veneto. La triste conta delle vittime dall'inizio dell'emergenza arriva a 370 croci. Ieri non ce l'ha fatta Sergio Tasinato, ristoratore di 67enne, residente a Galzignano, ricoverato all'ospedale di Schiavonia a seguito di un repentino peggioramento delle sue condizioni cliniche. A poche ore di distanza all'ospedale di Camposampiero è morta una 98enne, residente a Campodarsego, Ida Fassina. Gli ultimi dati aggiornati parlano di 8.349 positivi al tampone nel territorio padovano.

Appena quattro giorni sono stati purtroppo sufficienti al Coronavirus per piegare la resistenza di Sergio Tasinato, 67 anni, uno delle figure più note ed amate fra i ristoratori dei Colli. Tasinato, con la moglie Susanna, originaria dell'Ungheria, era infatti il titolare della trattoria da Oci a Faedo di Cinto, una delle tappe classiche di escursionisti, ciclisti ed amanti della cucina locale. Si era sentito male sabato scorso e dopo un consulto con il medico di base, il sessantasettenne era stato subito condotto all'ospedale di Schiavonia, dove le sue condizioni si sono progressivamente aggravate, sino alla morte giunta l'altra sera. «I primi giorni ricorda commossa la sorella Anita - ci mandava foto e messaggi alla terapia sub intensiva. Poi hanno dovuto intubarlo perché non reagiva bene alle cure. Dal reparto di terapia intensiva, dove non avrebbe mai voluto andare non ha più fatto ritorno». La scomparsa del ristoratore ha lasciato attoniti i paesi di Galzignano, Cinto ed Arquà dove era notissimo e molto amato per la sua disponibilità ed il suo amore per il territorio. «Era una persona molto dolce e mite lo ricorda il sindaco, Riccardo Masin incapace di dire una parola fuori posto. Era però in grado di fare proprie le doti di tenacia e lo spirito di sacrificio di un grande lavoratore. Grazie al suo impegno stava dando continuità e rilevanza all'attività che amava proprio perché rappresentava una tradizione di famiglia, apprezzata da tantissime persone nel territorio». Sergio Tasinato aveva infatti ereditato l'antica trattoria da Oci 27 anni fa dal nonno Angelo e quindi dal padre, Dante. Non aveva mai voluto cambiarne la fisionomia proprio per continuare qualificare il locale come uno dei posti più tipici ed amati dei Colli. Sono stati in tanti, ieri, i suoi concittadini accorsi a manifestare il proprio affetto alla moglie nell'abitazione di via Kennedy a Galzignano. Il ristoratore lascia anche una figlia trasferitasi da alcuni anni in Australia. «E' la prima vittima fra i gestori dei locali nel territorio - ha concluso sconsolato il sindaco Masin - e questo evidenzia come sia subdolo e pericoloso un virus capace di spegnere vite in cosi pochissimo tempo».

Ida Fassina, 98 anni, aveva accusato sintomi febbrili e difficoltà respiratorie e da qualche giorno si trovava in ospedale a Camposampiero. Nonostante il prodigarsi del personale medico, ieri per l'anziana è sopraggiunto il decesso. Casalinga, ha sempre vissuto a Campodarsego dove era ben voluta da tutti. A dispetto dell'età era ancora autosufficiente, poi è giunto il Covid-19 e il fisico già deteriorato dagli anni non ha più resistito. In serata è giunto il cordoglio del sindaco Valter Gallo.

Il bilancio dei contagi indica che le persone in isolamento domiciliare fiduciario sono 1.149, tra queste in 230 hanno dichiarato di mostrare i sintomi della malattia all'ultimo contatto telefonico con l'Ulss 6 Euganea. Attualmente si trovano ricoverati in ospedale 229 padovani: 183 in area non critica e 46 in terapia intensiva. Non accenna a diminuire la pressione in Azienda ospedaliera, dove si trovano ricoverati 76 pazienti a Malattie infettive e altri 19 in Rianimazione centrale. Al Madre Teresa di Schiavonia, che progressivamente si tra trasformando in Covid Hospital, ci sono altri 73 positivi in reparto e 15 in terapia intensiva. Spostandosi al nosocomio di Cittadella, sono occupati 27 posti letto Covid di area non critica e 7 di critica. A Piove di Sacco si trovano 7 persone in reparto e 2 in rianimazione, mentre Camposampiero gestisce solo tre casi gravi Covid.

Cesare Arcolini

Elisa Fais

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA