PADOVA Gli ospedali della provincia entrano nella Fase 5 del piano Covid, con l'Ulss 6 Euganea che si prepara ad attivare altri cento posti letto per pazienti positivi, cercandoli nell'Alta Padovana. Il dg Domenico Scibetta. «Gli indicatori ci dicono che siamo appena entrati nella Fase 5, il che richiede un'organizzazione diversa con l'arruolamento di ulteriori letti e unità operative per il trattamento di pazienti Covid. Nella prima fase sono stati trattati 67 pazienti in rianimazione, al 15 dicembre eravamo a già a 163. Ebbene, negli ultimi otto giorni da 163 siamo passati a 197».

Il numero di pazienti Covid tra prima e seconda ondata è aumentato del 42,8%, da 533 a 761. «L'obiettivo è farci trovare preparati ad un ulteriore picco di ricoveri - specifica il direttore sanitario, Patrizia Benini - con l'apertura di ulteriori 100 posti letto. Non abbiamo problemi di attrezzature fisiche, ma abbiamo necessità di personale. Schiavonia è già al massimo della potenzialità legata non tanto ai letti, ma alla disponibilità del personale. Per il 29 dicembre è prevista la consegna del piano in Regione per la Fase 5. Pensiamo di concentrare la riconversione dei reparti in un'unica seconda struttura per ottimizzare il rischio e l'utilizzo delle risorse. Abbiamo individuato uno dei due presidi dell'Alta Padovana, ma dobbiamo ancora definire i dettagli. Tutta la rete ospedaliera sarà chiamata a un'ulteriore riorganizzazione».

Accanto all'impegno per far fronte alla pandemia, c'è la volontà di proseguire con l'attività assistenziale ordinaria. Nei tre mesi della prima ondata l'Ulss 6 ha trattato 7.447 cittadini per patologie non-Covid, nella seconda ondata 7.885 con un incremento del 5.9%. Nella seconda ondata l'attività ambulatoriale non è stata sospesa, anzi abbiamo un aumento del 67%, da 36.305 a 60.631. Schiavonia nella prima fase aveva erogato solo 4.700 prestazioni ambulatoriali, ora sono più di 15mila quindi +245%. Anche Cittadella ha garantito un aumento del 65% delle prestazioni, quasi 15mila in questa ondata contro le 9mila della prima».

Intanto si aggrava la situazione nelle case di riposo, 25 Rsa su 37 hanno casi positivi tra gli anziani. «Il 23% degli ospiti nelle case di riposo di Padova è positivo spiega Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociali Poi c'è un 18%, pari a 670 anziani, in isolamento in quanto contatti di positivi. Abbiamo inoltre 19 ricoverati.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

