IL BILANCIO

PADOVA Epifania all'insegna dell'arte in città. Palazzo della Ragione preso d'assalto, oltre mille visitatori alla mostra di Belzoni, code davanti a palazzo Zabarella, rassegna dedicata ai presepi a palazzo Moroni sempre gettonatissima. Si è concluso nel migliore dei modi il periodo natalizio per il sistema culturale cittadino.

I NUMERI

Sono oltre 20mila le persone che hanno visitato i principali musei e monumenti cittadini grazie alla campagna riservata a chi vive a Padova e provincia e agli studenti (anche quelli Erasmus) promossa dal Comune. Dall'inizio di dicembre, e fino a ieri (ultimo giorno utile) era possibile visitare gratuitamente i Musei Civici, Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, il Piano Nobile del caffè Pedrocchi - Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, l'Oratorio di San Rocco, l'Oratorio di San Michele, la Loggia e l'Odeo Cornaro e la Casa del Petrarca ad Arquà. Un'iniziativa che, a quanto pare, piace sempre di più ai padovani. «Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Anche oggi abbiamo registrato migliaia di persone che hanno visitato i nostri musei e monumenti - ha spiegato ieri l'assessore alla Cultura Andrea Colasio Rispetto all'anno scorso abbiamo registrato un incremento del 70% dei visitatori non paganti. Solo Palazzo della Ragione è stato visitato da 16.238 persone che hanno voluto approfittare di questa opportunità». «La cosa positiva è che l'iniziativa non è andata a scapito dei visitatori paganti - ha aggiunto - Palazzo della Ragione nello stesso periodo ha incrementato del 10% i biglietti venduti. Anche se non era inserita nei siti gratuiti, la Cappella degli Scrovegni ha aumentato gli ingressi del 3,7%. Anche per questo ho chiesto alla Soprintendenza che possa passare da 25 a 30 il numero dei componenti dei gruppi che, di volta in volta, possono ammirare gli affreschi giotteschi».

«Anche le mostre sono andate più che bene ha continuato l'assessore Dall'inizio dell'anno Belzoni al centro culturale San Gaetano ha registrato oltre mille visitatori al giorno. Grandi soddisfazioni ci sta dando anche la mostra dei presepi che abbiamo allestito alla scuderie di palazzo Moroni. In questo caso abbiamo superato quota 30mila visitatori. Molto bene sta procedendo anche la rassegna allestita a palazzo Zuckermann e dedicata ad Abu Simbel: qui abbiamo superato quota 5mila».

IL BOOM

Palazzo Zabarella ospita fino al primo marzo oltre settanta capolavori di Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso, Vincent van Gogh e altri, che celebrano Paul e Rachel Bunny Lambert Mellon, due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento. Una mostra quest'ultima che ha registrato un boom di visitatori. Già il 2 gennaio, infatti, ha superato quota centomila visitatori. «Siamo molto soddisfatti ha spiegato l'altro giorno Federico Bano Si tratta di un risultato che viene da lontano. È il frutto di un lavoro che ha sempre puntato sulla qualità».

«Il grande riscontro di pubblico che sta registrando l'offerta culturale a Padova ha concluso Colasio è un'ottima opportunità anche per il tessuto economico cittadino. È del tutto evidente che le decine di migliaia di persone che nel periodo natalizio hanno visitato le nostre mostre o i nostri musei in qualche modo hanno contribuito alla nostra economia. Solitamente, si tratta di gente che poi frequenta i nostri bar o i nostri ristoranti o che, magari, ne approfitta per fare un po' di shopping nei negozi del centro. Chi arriva da fuori regione, spesso alloggia nei nostri hotel».

Alberto Rodighiero

