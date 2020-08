IL BILANCIO

PADOVA Ecco i primi positivi tra il personale docente e i collaboratori scolastici. Sono dieci le persone contagiate, scoperte grazie ai test sierologici effettuati dall'Ulss 6 Euganea nella sola giornata di lunedì. Nel primo giorno utile per sottoporsi all'esame (che indica se ci sono anticorpi nel sangue e quindi se si è venuti a contatto con una persona positiva al Covid-19) si sono presentati in 394 tra le cinque sedi deputate allo svolgimento. E fino al 4 settembre si sono prenotati in duemila. È possibile effettuare il test nelle strutture di riferimento dei distretti dell'Ulss 6 in via Temanza all'Arcella per la città, in via Spinelli a Rubano, in via San Rocco a Piove di Sacco, in via Cao del Mondo a Camposampiero per l'Alta padovana o in via Marconi a Monselice per chi abita nella Bassa ma serve la prenotazione, che si può fare online dal sito dell'azienda sanitaria. Il risultato viene consegnato subito e, in caso di positività o esito dubbio, si procede con il tampone entro le 48 ore.

Hanno aderito alla campagna di prevenzione anche duecento medici di base, quindi si può anche effettuare il test sierologico presso lo studio del proprio medico. I contagi nel Padovano, tra città e provincia, salgono a 317 secondo l'ultimo aggiornamento rilasciato da Azienda zero (lunedì in totale erano 309).

I nuovi positivi registrati nella giornata di ieri sono 17 e rispetto a lunedì si registra una variazione nel numero di pazienti ricoverati all'ospedale universitario di via Giustiniani. Se lunedì c'erano sei persone in reparto e due in terapia intensiva, ieri erano cinque i pazienti ricoverati a Malattie infettive mentre nel corso della giornata i ricoverati in terapia intensiva sono passati da due a tre. Le persone infette dal coronavirus in isolamento domiciliare in tutta la provincia sono 963 e, di queste, undici presentano dei sintomi. Dall'inizio dell'epidemia il 21 febbraio i padovani che sono stati contagiati dal virus nel complesso sono 4514 a cui si devono aggiungere le 88 persone residenti a Vo'. Con il progressivo aumento dei contagi la situazione per molte categorie economiche diventa preoccupante. Sul piede di guerra sono i giostrai, che non hanno potuto riprendere a lavorare.

«Sono fermo da novembre dice Daniel Allegrelli, titolare di un autoscontro Ho perso almeno cento mila euro di incassi, sono disperato. Ora forse sono riuscito a trovare un secondo lavoro per qualche mese ma la situazione è drammatica, sto finendo i risparmi». Non sono molte le sagre che hanno avuto il permesso di svolgersi e quasi nessuna ha ospitato delle giostre ma solamente stand di cibo.

«I sindaci per non avere problemi se ne sono lavati le mani ma anche noi potremmo lavorare in sicurezza, anche per tutelare noi stessi, mica vogliamo ammalarci sbotta Allegrelli Anche perché cosa si pensa, che a una sagra si mantengano le distanze? Ormai gli assembramenti non si possono evitare ma possiamo mettere tutti le mascherine. Ho comprato sanificatori, gel igienizzante, tutto l'occorrente. Perché non posso lavorare? Siamo stati trattati come bestie, ci hanno tagliato le gambe». Allegrelli sta vivendo con i risparmi di una vita e ha preso i 600 euro delle partite Iva. Sta aspettando un piccolo aiuto dall'Anesv, l'associazione nazionale spettacoli viaggianti, che dovrebbe ammontare a 3800 euro. Ma il mutuo pesa sulle spalle (bloccato dalla banca fino a settembre), così come l'incombente inizio della scuola che vuol dire comprare materiale per i tre figli. «A Battaglia Terme, per esempio, oltre a un addetto che misurava la temperatura all'ingresso della sagra, c'era l'obbligo di indossare la mascherina anche se si era all'aperto racconta Perché non si poteva fare anche da altre parti? Sono molto amareggiato, sarebbe potuto andare diversamente. E per me la stagione finisce a ottobre, ormai non ho più speranze per quest'anno. Il prossimo, chissà, dipende tutto dall'andamento dei contagi ma non sono molto ottimista».

Silvia Moranduzzo

