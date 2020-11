IL BILANCIO

PADOVA È stata superata la soglia dei cinquecento decessi legati al coronavirus dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Per l'esattezza sono 501. Il triste record è stato raggiunto nelle ultime 24 ore. Il contagio continua a correre, i dati aggiornati parlano di altri 588 nuovi casi in tutta la provincia di Padova. Questo il quadro delineato nell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero. Sei le vittime del virus. Sono decedute ieri all'ospedale di Schiavonia una 90enne residente ad Abano Terme e una 80enne di Legnaro. Una donna di 70 anni, che abitava a Due Carrare, non ce l'ha fatta all'ospedale di Piove di Sacco. Un'altra padovana, 72 anni, di Sant'Angelo di Piove si è spenta all'ospedale di comunità di Montagnana. Sul territorio padovano i positivi al tampone raggiungono quota 15.289.

GLI OSPEDALI

Sale anche la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nella rete ospedaliera sono 459, quattro in più rispetto l'altro giorno. Settanta i casi gravi trattati in terapia intensiva, 389 quelli in reparto. In Azienda ospedaliera scende a 159 il numero di degenti a Malattie infettive (-1), come il numero degli assistiti in terapia intensiva che arriva a 19 (-2). La terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio, destinata al Covid da un paio di settimane, vede 12 casi (+1). Un solo paziente positivo è in carico al reparto di via Facciolati. Sono ospitate nel reparto del Covid hospital di Schiavonia altre 118 persone (+1), altre 20 sono in rianimazione (-1). I casi di area non critica a Piove di Sacco sono 28, 4 invece quelli gravi. Spostandosi nel noscomio di Cittadella, si hanno 55 pazienti in reparto (-1) e 8 in terapia intensiva (+2). A Camposampiero sono occupati 28 posti letto ordinari (+6) e altri 7 in rianimazione. Sale a 59 il numero di persone assistite nelle strutture territoriali nei posti letto di ospedale di comunità, trasferite da ospedali per acuti. Quindici sono a Conselve, 12 a Camposampiero, 11 a Piove di Sacco e 21 a Montagnana (+2).

I LUTTI

Da qualche giorno era ricoverata in ospedale a Schiavonia. Il suo quadro clinico è precipitato nelle ultime ore. Lennesima vittima di Coronavirus è Laura Lucati, viveva in via Vittorio Emanuele a Legnaro. Aveva festeggiato gli ottanta anni lo scorso 14 novembre, non aveva particolari patologie pregresse. «Avevo ricevuto laura Lucati in municipio lo scorso luglio- racconta il sindaco Vincenzo Danieletto - Non la conoscevo personalmente, ma ho subito avuto un'ottima impressione. Mi sono trovato di fronte una donna molto curata ed elegante. Dispiace davvero per quello che è accaduto. Ai suoi familiari più stretti le più sentite condoglianze a nome di tutta lamministrazione comunale».

Sempre a Schiavonia si è spenta Ivana Micucci, 90 anni, residente ad Abano nel quartiere di Monteortone. Da qualche giorno l'anziana era ricoverata dopo avere accusato i primi sintomi del Coronavirus che, complice anche l'età molto avanzata, non le ha purtroppo lasciato scampo. Due anni fa aveva perso il marito. Ivana Micucci lascia le figlie Marida e Cinzia.

Elisa Fais

(Hanno collaborato Cesare Arcolini, Eugenio Garzotto)

