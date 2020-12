IL BILANCIO

PADOVA É stata superata la soglia dei 20 mila contagi. Il coronavirus si dimostra sempre più diffuso in provincia di Padova, come riportano i dati aggiornati del bollettino di Azienda Zero. Tra sabato e domenica si contano sette decessi legati al Covid-19 e 317 nuovi casi. Due donne sono decedute ieri all'ospedale di Schiavonia, si tratta di un'85enne residente a Stanghella e di un'89enne residente a Padova. Sale lievemente la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nella rete ospedaliera sono 522, sei in più rispetto l'altro giorno. Aumentano a 81 i casi gravi trattati in terapia intensiva, 441 quelli in reparto.

IL LUTTO

La comunità di Stanghella piange dunque un'altra vittima del covid. Si è spenta all'Hospice Opera Immacolata Concezione di Padova, a 85 anni, Marisa Zampieri. Vedova Brancaleon, la signora Marisa abitava in via Nazionale ed era stata ricoverata in ospedale qualche settimana fa a causa della rottura del femore. Successivamente aveva dovuto seguire un percorso di riabilitazione in diverse strutture di riabilitazione, l'ultima quella della Mandria, dove è infine deceduta. L'anziana viene ricordata dai suoi compaesani come una persona umile ma tenace, messa a dura prova dagli eventi della vita, come la perdita del marito e di un figlio, ma anche alcuni problemi di salute. Marisa però ha sempre affrontato con coraggio ogni nuova prova, dedicandosi all'adorata figlia Cristina e ai nipoti. Questo pomeriggio alle 17.30 sarà recitato il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Stanghella, dove domani alle 15 sarà celebrato il funerale.

LA SITUAZIONE

In Azienda ospedaliera sale a 162 il numero di degenti a Malattie infettive (+2), è stabile invece la quota degli assistiti in terapia intensiva che arriva a 27. La rianimazione Covid dell'ospedale Sant'Antonio ha in carico 14 casi (+2), solo un paziente positivo si trova in reparto. Sono assistite al Covid hospital di Schiavonia altre 137 persone in reparto (+3), 16 in rianimazione. A Piove di Sacco i casi di area non critica sono 26 (+1), 7 invece quelli gravi. Risulta stabile a 68 il numero di persone assistite negli ospedali di comunità, trasferite da aree ospedaliere per acuti: 15 sono a Conselve, 12 a Camposampiero, 13 a Piove di Sacco, 27 a Montagnana e una a Villa Maria.

L'INVITO

Si rinnova l'appello dell'Ulss 6 Euganea e dell'Azienda ospedaliera di Padova nei confronti di chi è guarito dal Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi nel padovano si sono negativizzate oltre 14 mila persone. Il Centro immunotrasfusionale dell'Azienda ospedaliera ha messo a disposizione il numero di telefono 338 659 8918, attivo dalle 9 alle 14, ma si possono contattare anche gli altri ospedali della provincia per ricevere informazioni e fissare un appuntamento. Possono diventare donatori i guariti dai 18 ai 60 anni, ad esclusione delle donne che hanno avuto gravidanze o aborti, così come delle persone con patologie oncologiche o che hanno ricevuto trasfusioni recenti.

E.Fa.

(Ha collaborato Camilla Bovo)

